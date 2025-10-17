Продажи битэмап-рогалика Absolum от Dotemu превысили 200 тысяч копий

Издатель и соразработчик Dotemu (Streets of Rage 4, TMNT: Shredder’s Revenge) совместно с соразработчиками Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) и Supamonks сегодня объявили, что фэнтезийная приключенческая игра Absolum разошлась тиражом более 200 000 копий за первую неделю после релиза.

Absolum — первая оригинальная ИС от Dotemu, инди-игра в жанре «rogue 'em up», в которую можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. Она представляет собой современную эволюцию жанра beat 'em up, сочетая классические боевые сцены с насыщенным сюжетом и огромной реиграбельностью. Absolum доступна на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Благодаря разветвлённым путям исследования, новым заданиям, встречам с интригующими персонажами и огромному разнообразию сложных боссов, захватывающая фэнтезийная история Absolum представляет собой захватывающее приключение, воплощающее дух классических файтингов, таких как Golden Axe и Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Открывайте предметы, задания и постоянные улучшения воинов, исследуя мир Absolum, пронизанный разнообразием, азартом и испытаниями, в дизайне, который максимально способствует доступности и реиграбельности.