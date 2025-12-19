Подробности Abyss Of Doom

Сегодня хотим поделиться с вами подробностями о нашем проекте Abyss Of Doom.
Сюжет и атмосфера проекта:
Во главе стоят трагедия и многослойность, где, погружаясь в историю протагониста, вы окунётесь в безумные события, забравшие множество жизней при загадочных обстоятельствах. Вам предстоит решить: спастись, найти загадочные сокровища или попытаться разгадать зловещую тайну.
Основные механики и прохождение:
- Механика нарастающего безумия — от ваших действий и принятых решений будет зависеть судьба протагониста и то, как глубоко он погрузится в кошмар.
- Динамичный мир — вы попадёте в мир, который будет адаптироваться и меняться в зависимости от ваших действий и стиля прохождения, создавая для вас уникальный сценарий событий.
- Система последствий — ваши действия будут вести к различным последствиям: от поломки оружия до изменений врагов и НПС, локаций и поведения протагониста.
- Вариативное и иммерсивное прохождение — развилки на пути и секретные проходы; выбор — сражаться, скрываться или выбрать иной путь. Вы столкнётесь с моральным выбором и неожиданными поворотами событий.
- Реалистичный и жестокий ближний бой с возможностью лишить врагов конечностей — путь жестокости, на котором есть риск потерять рассудок.
- Механика смерти — жестокое наказание за ошибки, но вас не будет отбрасывать к месту сохранения, а за это вы всё быстрее будете погружаться в кошмар.
Уникальный сеттинг:
История начнётся в наше время, а затем вы отправитесь исследовать заброшенные локации Средневековья и Древнего Рима. На своём пути вы увидите, как в глубинах мрачных пещер эти эпохи сменяют друг друга.
Добавляйте игру в список желаемого в Steam, чтобы поддержать нас и не пропустить важные анонсы!
Интересно. Как я понимаю это игра от Российских разработчиков? Или снова переехали и юридически от туда?
Главное расстраивает: озвучка только английская. Почему нет русского?(
трейлер бы в блог
Там в новостях от 4.12 был...Но в целом "заглушки" и cgi при наличии геймплея подzаебали...
Может это паранойя, но две последние буквы в слове Abyss на картинке подозрительно очень похожи на эмблему одной немецкой "организации" времён Второй мировой войны.
Мама я хочу Resident Evil Village! Он есть у нас дома! 🤣