Подробности Abyss Of Doom

Сегодня хотим поделиться с вами подробностями о нашем проекте Abyss Of Doom.

Сюжет и атмосфера проекта:

Во главе стоят трагедия и многослойность, где, погружаясь в историю протагониста, вы окунётесь в безумные события, забравшие множество жизней при загадочных обстоятельствах. Вам предстоит решить: спастись, найти загадочные сокровища или попытаться разгадать зловещую тайну.

Основные механики и прохождение:

Механика нарастающего безумия — от ваших действий и принятых решений будет зависеть судьба протагониста и то, как глубоко он погрузится в кошмар.

Динамичный мир — вы попадёте в мир, который будет адаптироваться и меняться в зависимости от ваших действий и стиля прохождения, создавая для вас уникальный сценарий событий.

Система последствий — ваши действия будут вести к различным последствиям: от поломки оружия до изменений врагов и НПС, локаций и поведения протагониста.

Вариативное и иммерсивное прохождение — развилки на пути и секретные проходы; выбор — сражаться, скрываться или выбрать иной путь. Вы столкнётесь с моральным выбором и неожиданными поворотами событий.

Реалистичный и жестокий ближний бой с возможностью лишить врагов конечностей — путь жестокости, на котором есть риск потерять рассудок.

Механика смерти — жестокое наказание за ошибки, но вас не будет отбрасывать к месту сохранения, а за это вы всё быстрее будете погружаться в кошмар.

Уникальный сеттинг:

История начнётся в наше время, а затем вы отправитесь исследовать заброшенные локации Средневековья и Древнего Рима. На своём пути вы увидите, как в глубинах мрачных пещер эти эпохи сменяют друг друга.

