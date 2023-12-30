Кадзутоки Коно из Bandai Namco подтвердил, что новая часть серии Ace Combat находится в разработке

Казутоки Коно из Bandai Namco подтвердил, что в разработке находится новая игра Ace Combat. Участвуя в серии, начиная со второй главы, Коно был продюсером Ace Combat 7: Skies Unknown для PS4, Xbox One и ПК.

Анонс новой Ace Combat произошел в традиционной статье с обещаниями на новый год японских разработчиков, собранной журналом Famitsu. Коно заявил:

«Мы работаем над новой игрой Ace Combat. Мне очень жаль, что прошло так много времени с момента наших последних обновлений о достигнутом нами прогрессе, но все в команде усердно работают. Поэтому, пожалуйста, продолжайте следить за новостями».

К сожалению, Коно не поделился никакими другими подробностями относительно новой Ace Combat, которая может стать восьмой частью серии, а также ее спин-оффом.