Achilles: Legends Untold становится больше благодаря свежему обновлению Spider Cave ©

Арахнофобы отвернитесь, потому что Achilles: Legends Untold получит обновление контента, которое добавит пещеру с пауками. Это произошло всего через месяц после того, как разработчик Dark Point Games подтвердил, что игра выйдет на консолях (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X) вместе с полной "версией 1.0" для ПК в третьем квартале 2023 года.

По словам разработчика, это обновление Achilles: Legends Untold "вводит множество новых возможностей, которые наверняка порадуют поклонников жанра action RPG, включая новую обширную локацию - Паучью пещеру. Игроки столкнутся с новыми и сложными врагами, включая грозные разновидности растений и ужасных огненных пауков".

Также вышел новый трейлер, демонстрирующий паучью пещеру, который вы можете посмотреть ниже.