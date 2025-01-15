Древнегреческий экшен Achilles: Survivor выйдет 29 января

Achilles: Survivor — это однопользовательская игра в жанре bullet heaven, разработанная Dark Point Games, которая выходит в ранний доступ 29 января на Steam. Игра основана на ролевой игре Achilles: Legends Untold и предлагает игрокам окунуться в мир, где Ахиллес, воскресший Аидом, сражается с полчищами врагов, чтобы выжить и стать богом разрушения.

Игроки смогут использовать инновационные строительные механики, возводя оборонительные башни и лечебные сооружения, что добавляет стратегическую глубину. Каждый персонаж обладает уникальными боевыми способностями, которые изменяют стиль сражений. В игре также есть множество боссов и врагов, а каждый забег вознаграждает игрока сокровищами, улучшая способности и открывая новый контент.

Местами для сражений служат культовые локации из легенд, такие как Троя, Греция и Тартар. Исследуйте эти земли, преодолевайте опасности и сражайтесь с легендарными монстрами. Achilles: Survivor сочетает динамичный экшен с метапрогрессией, создавая увлекательный опыт для поклонников жанра.