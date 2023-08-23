Пробейтесь через ужасы Первой мировой войны в новом сюжетном трейлере Ad Infinitum ©

Ad Infinitum — игра ужасов, над созданием которой работали 10 лет. Первоначально ее придумали Лукас Дойшель и Томас Ленц из Hekate, когда они были студентами в 2014 году. Теперь, почти десять лет спустя, она раскрывает сюжет, лежащий в основе физиологических ужасов Первой мировой войны, в дебютирующем новом сюжетном трейлере, показанном на Future Games Show.

Новый трейлер раскрывает суть этой травматической игры ужасов, в которой вы оказались в ловушке между двумя мирами: заброшенным семейным домом и окопами Первой мировой войны. Играя за немецкого солдата, преследуемого Великой войной, вы пережить ужасающих монстров и ужасающие воспоминания, созданные травмой вашего прошлого.

Пока эти воспоминания и события атакуют ваш разум, вам придется решать головоломки и иметь дело с существами, которые преследуют вас, пока вы пытаетесь собрать воедино то, что происходит. Эти монстры делятся на меньшие и большие ужасы, и все они рождены такими элементами войны, как голод, ярость, хаос и боль. От уродливых тел, скрепленных протезами конечностей, до пишущей массы горящих, слитых тел — существа, с которыми вы сталкиваетесь, являются физическими воплощениями войны, которая могла стоить вам всего.

Чтобы сохранить то, что осталось от вашего здравомыслия, вам придется исследовать заброшенный особняк, в котором вы выросли, пытаясь собрать воедино историю вашей семьи, разбитой войной. И все это время травма прошлого вторгается в ваше сознание вместе с ужасающими монстрами, вторгающимися в кошмарные воспоминания о окопах, в которых вы сражались.