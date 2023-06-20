Анонсировано дополнение Virtuoso для нарисованной от руки 2D-метроидвании Aeterna Noctis ©

Aeternum Game Studios анонсировала загружаемый контент «Virtuoso» для нарисованной от руки 2D-метроидвании Aeterna Noctis. Он будет запущен в конце 2023 года.

Голос Коллекционера, одного из самых важных NPC этой Метроидвной, призывает нас принять приглашение, от которого мы не можем отказаться.

По словам разработчиков, Virtuoso — это босс-раш, который позволит игрокам еще раз столкнуться со сложными боссами Aeterna Noctis. Несомненно, это одна из самых ожидаемых сообществом функций, и у Aeternum Game Studios есть несколько нераскрытых новых функций для этого долгожданного загружаемого контента.

Aeterna Noctis уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.