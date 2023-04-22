16 минут геймплея рисованной метроидвании Afterimage ©

Game Informer опубликовал новый геймплейный ролик метроидвании Afterimage, которая выйдет 26 апреля 2023 года. В ролике показано исследование целой области на ранних стадиях игры

Afterimage, как уже упоминалось, является метроидванией, в которой мы играем за Рене, молодую женщину почти без воспоминаний, сопровождаемую духом Ифри. Мы исследуем землю Энгардина, где есть не менее 15 различных регионов, от огромных вулканов до океанов, башен, лесов и не только.

Видео показывает нам одну из начальных областей Afterimage и дает представление о темпе исследования, которое основано на платформе, и о боевых действиях, которые основаны на использовании различного оружия и магии. В конце ролика мы также видим бой с боссом против неназванного врага.