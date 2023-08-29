Дело расследует молодой Эркюль Пуаро: Состоялся релиз приключения Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case

Детективное приключение, в котором вы оказываетесь в роли знаменитого Эркюля Пуаро. Наш герой отправляется в Лондон с простым, казалось бы, поручением — отвезти на выставку картину. Вы должны проверить все меры безопасности и предотвратить любые попытки украсть картину.

Вы работаете совместно с Гастигсом, который поможет со страховкой и продажей картины новому владельцу — Мортимеру Эйлсворту. Вы также знакомитесь с куратором музея Лондона, Эвелиной Уорбек, которая организует выставку церковного искусства, где должна быть представлена картина.

Но на предварительном показе выставки происходит невероятное: картина исчезает прямо на глазах у всех гостей. Вам придётся использовать свой ум и интуицию, чтобы найти виновных и вернуть картину на место.