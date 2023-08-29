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Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case 29.08.2023
4.1 7 оценок

Дело расследует молодой Эркюль Пуаро: Состоялся релиз приключения Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case

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butcher69
Новости

Издательство Microids и студия Blazing Griffin представили релизный трейлер приключенческого детектива Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, который уже доступен игрокам на консолях и ПК.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case - это продолжение игры Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, которая представила эту версию Пуаро, верную романам, но вкрапленную в оригинальные истории. В "Лондонском деле" также будет рассказана оригинальная история.

Пуаро поручено перевезти ценную картину в Лондон, но очевидно, возникнут проблемы и молодому детективу придется раскрыть новое дело в самом центре Лондона.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Her Heraraev

Это повзрослевший Конор из Детроит бекам хуйман?

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tvorog8088

Сразу бы писали есть денува или нет, можно будет заценить или забить нафиг.

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