Дело расследует молодой Эркюль Пуаро: Состоялся релиз приключения Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case ©

Издательство Microids и студия Blazing Griffin представили релизный трейлер приключенческого детектива Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, который уже доступен игрокам на консолях и ПК.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case - это продолжение игры Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, которая представила эту версию Пуаро, верную романам, но вкрапленную в оригинальные истории. В "Лондонском деле" также будет рассказана оригинальная история.

Пуаро поручено перевезти ценную картину в Лондон, но очевидно, возникнут проблемы и молодому детективу придется раскрыть новое дело в самом центре Лондона.