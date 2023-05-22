Смотрим первый трейлер детективного квеста Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case ©

Microids и Blazin Griffin объявили дату выхода новой детективной игры Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case. Информация поступила через первый официальный трейлер, который вы можете найти ниже. Дата выхода - 29 августа 2023 года. Игра будет доступна на ПК, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case - это продолжение игры Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, которая представила эту версию Пуаро, верную романам, но вкрапленную в оригинальные истории. В "Лондонском деле" также будет рассказана оригинальная история.

В этой новой главе "Эркюля Пуаро" игроков ждет "захватывающая и оригинальная история, верная стилю и тону Агаты Кристи, в которой они познакомятся с Артуром Гастингсом, любимым закадычным другом Пуаро", - так говорится в официальном пресс-релизе.

Вместе им поручено безопасно перевезти бесценное произведение искусства, которое должно быть выставлено в Лондоне. Однако в ночь премьеры все пойдет не по плану... детективам предстоит разгадать новую тайну в самом сердце Лондона. Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case" отличается захватывающим геймплеем и перенесет вас в мир Эркюля Пуаро. Исследуйте столицу, ищите улики, допрашивайте подозреваемых и свидетелей и разгадайте это совершенно новое расследование.