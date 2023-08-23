Геймплейный трейлер детективного приключения Agatha Christie: Murder on the Orient Express ©

Поклонникам Эркюля Пуаро предстоит разгадать новую загадку на борту Восточного экспресса в конце этого года, когда на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC появится обновленная версия классической истории Агаты Кристи. Выходящая 19 октября, игра Microids обещает современный взгляд на одно из самых известных произведений художественной литературы.

"Действие игры разворачивается в 2023 году, а к оригинальному сюжету добавляются новые повороты, благодаря чему классическая литературная история Агаты Кристи оживет так, что удивит даже давних поклонников", - обещают разработчики. "Игрокам предстоит сыграть за знаменитого Эркюля Пуаро и его новую подругу Джоанну Лок, чтобы раскрыть правду об убийстве на борту Восточного экспресса".

Игра будет верна первоисточнику, но при этом обещает множество поворотов. Что касается игрового процесса, то вам предстоит составлять карты мыслей Пуаро, находить улики и вести перекрестный допрос подозреваемых. Мы являемся большими поклонниками детективных игр, поэтому с нетерпением ждем выхода этой игры в конце года.