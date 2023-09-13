Ученые использовали Age of Empires 2 для изучения муравьиных войн и полей их сражений ©

Группа ученых-муравьеведов использовала редактор сценариев Age of Empires 2 для изучения влияния полей сражений во время "войн" между муравьями разных размеров и численности, опубликовав результаты в авторитетном научном журнале PNAS.

Ученые хотели проанализировать конфликт между двумя видами муравьев в Австралии. Местный мясной муравей - большой и агрессивный - вступил в конфликт с инвазивным аргентинским муравьем - маленьким и вездесущим - и проиграл, несмотря на свои более крупные размеры.

Исследование было разделено на несколько этапов. На одном из них исследователи создали в Age of Empires 2 сценарии, в которых более сильные юниты сталкиваются с более слабыми и многочисленными. При ведении боя на открытой местности преобладает количество, при сужении и усложнении рельефа - качество. Тот, кто играл в RTS, знает, что, к счастью или к сожалению, это работает так.

Затем ученые воссоздали эти сценарии, используя вместо видеоигры самих муравьев, и получили практически те же результаты. Однако проблема, связанная с реальным миром, заключается в том, что присутствие человека буквально сровняло с землей многие "поля битвы", на которых происходят эти муравьиные войны, поэтому местным мясным муравьям достается больше всего. Последствия не очень хороши и для людей, поскольку "вторгшийся" вид доставляет больше неудобств, чем местный, и создает больше проблем.