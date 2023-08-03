Age of Empires 3: Definitive Edition получила новую бесплатную пробную версию с ротацией цивилизаций ©

Компания Microsoft объявила о выпуске новой пробной версии стратегии в реальном времени Age of Empires 3: Definitive Edition. Новая пробная версия позволяет игрокам бесплатно играть в игру как в одиночном, так и в многопользовательском режимах, с оговоркой, что 16 цивилизаций в игре сменяют друг друга еженедельно.

Из 16 цивилизаций 3 будут доступны для игры каждую неделю. Первыми в игру войдут французы, хауденосауни и русские. Пробные игроки также смогут опробовать первую кампанию игры, следуя за рыцарем Святого Джона Морганом Блэком в его походе в Новый Свет. Исторические сражения также доступны в пробной версии.

Однако новая пробная версия не затрагивает игроков, уже владеющих игрой, и те, кто захочет приобрести игру после пробной версии, смогут получить полный доступ к ней. Все режимы игры, представленные в пробной версии, будут доступны как в одиночном, так и в кооперативном режиме, включая исторические сражения и стычки.

Age of Empires 3: Definitive Edition доступна на ПК.