Игровое сообщество скорбит о потере Дженнел Джакейс, талантливой художницы и дизайнера уровней. Она помогала создавать такие культовые игры, как Quake 2, Age of Empires 3 и Halo Wars. Карьера Джакейс длилась более двух десятилетий, оставив неизгладимый след в визуальных и архитектурных ландшафтах этих любимых игр.

Новость о кончине Джакейс сообщила сегодня подруга и коллега-разработчик Ребекка Хайнеман. Вклад Джакейс не ограничивался эстетикой, он сыграл важную роль в создании игровых миров, которые исследовали и покоряли игроки.

Вероятно, Джакейс умерла от болезни, которой она страдала до своей смерти, - синдрома Гийена-Барре (СГБ). СГБ - редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует периферические нервы, передающие сигналы между мозгом и остальным телом. Это может вызвать мышечную слабость, покалывание и онемение, часто начинающиеся в ногах и прогрессирующие вверх. В тяжелых случаях это может привести к параличу и даже затруднению дыхания.

Несмотря на ее смерть, наследие Джакейс продолжает жить благодаря миллионам людей, которые испытали на себе захватывающие игры, которые она помогла создать. Величественные замки Age of Empires, футуристические поля сражений Halo Wars и мрачные готические коридоры Quake 2 - все это свидетельства ее таланта и преданности делу.