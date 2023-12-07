Age of Empires 4 получила обновление с новым модом Свободная камера, а также улучшениями и исправлениями

Обновление 9.1.370 для Age of Empires 4 Definitive Edition доступно для загрузки на ПК (Steam). Согласно примечаниям к патчу AOE4, последнее обновление ориентировано на стабильность, баланс и новые функции. Помимо этого, патч также включает улучшенные функции чата на консолях, точность продвижения кампании и повышение производительности.

Ранее было выпущено большое обновление с новыми картами, активирован чат наблюдателя и исправлено множество ошибок. К сожалению, многие игроки по-прежнему испытывают некоторые проблемы во время игры. Gатч 9.1.370 для Age of Empires 4 исправит некоторые из этих проблем.

Примечания к обновлению AOE4 9.1.370 — 6 декабря 2023 г.