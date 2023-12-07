Age of Empires 4 получила обновление с новым модом Свободная камера, а также улучшениями и исправлениями

Обновление 9.1.370 для Age of Empires 4 Definitive Edition доступно для загрузки на ПК (Steam). Согласно примечаниям к патчу AOE4, последнее обновление ориентировано на стабильность, баланс и новые функции. Помимо этого, патч также включает улучшенные функции чата на консолях, точность продвижения кампании и повышение производительности.
Ранее было выпущено большое обновление с новыми картами, активирован чат наблюдателя и исправлено множество ошибок. К сожалению, многие игроки по-прежнему испытывают некоторые проблемы во время игры. Gатч 9.1.370 для Age of Empires 4 исправит некоторые из этих проблем.
Примечания к обновлению AOE4 9.1.370 — 6 декабря 2023 г.
- Исправления стабильности: улучшения стабильности кампании и многопользовательской игры, включая исправления задержки сервера, дополняющие недавние обновления сервера.
- Изменения карт: на некоторых картах, включая новые, представленные в последнем крупном обновлении и дополнении, были внесены изменения баланса и исправлены ошибки.
- Исправления в локализации: проблемы с переводами, особенно в китайской локализации, были решены при помощи сообщества в выявлении этих проблем.
- Новый мод — Свободная камера: новый официальный мод позволяет игрокам свободно перемещать камеру для видео и снимков экрана.
- Изменения баланса: сосредоточены на японской и византийской цивилизациях и их вариантах с целью скорректировать влияние новых цивилизаций на игровой процесс.
- Сезонное событие «Тонны игрушек»: зимнее событие с внутриигровыми наградами, которое продлится с середины декабря по 11 января 2024 года.
- Событие входа: специальное событие, которое начнется в середине декабря, во время которого игроки за вход в Age of Empires IV награждаются символом для своего герба.
- Сезонный биом — зима: новый зимний биом доступен в лобби схваток и в пользовательских лобби до начала 2024 года.