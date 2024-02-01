Анонсировано большое мероприятие для поклонников серии Age of Empires

Поклонники серии Age of Empires должны отметить в своем календаре дату 23 февраля. Ведь на этот день Microsoft анонсировала продолжительный стрим, посвященный будущему серии. На данный момент известно, какие игры будут представлены на мероприятии:

Age of Empires 2: Definitive Edition - на мероприятии будет анонсировано новое дополнение. Вероятно, что мы увидим продолжительный геймплей этого DLC.

Age of Empires 3: Definitive Edition - в случае с этой игрой мы также можем ожидать анонса нового расширения. Оно введет в игровой процесс дополнительные цивилизации.

Age of Empires 4 - поклонники этой игры узнают подробности следующего сезона, а зрители получат виртуальное вознаграждение за просмотр. .

Age of Empires Mobile - мобильный спин-офф бренда, разработанный TiMi Studios, не останется в стороне от шоу. Помимо прочего, мы сможем увидеть, как представлен геймплей этого проекта.

Age of Mythology: Retold - в случае с этой игрой мы можем ожидать увидеть закулисное видео о производстве и раскрыть некоторых мифологических существ, которые появятся в этом проекте.

Как видите, трансляция обещает быть интересной и начнется она вечером 23 февраля.