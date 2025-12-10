ЧАТ ИГРЫ
Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
6.5 55 оценок

Разработчики Code Vein 2 показали возможности редактора персонажей

Gruz_ Gruz_

Компания Bandai Namco выпустила новый таймлапс-ролик, посвященный редактору персонажей в вампирской экшн-игре Code Vein 2. С помощью встроенного в игру редактора персонажей игроки смогут создать уникального охотника за ревеннантами с «бесконечными возможностями» кастомизации своего героя.

Если судить по видео, в редакторе доступны следующие настройки: изменение цвета кожи, волос и глаз персонажа, изменение формы глаз, нанесение шрамов, а также настройка роста, телосложения и размера головы. Что касается индивидуальных черт лица, их, по всей видимости, настроить не удастся.

Кроме того, разработчики игры предоставили пользователям возможность менять внешний вид персонажей с помощью различных нарядов и цветовых решений.

Code Vein 2 выйдет на ПК и консолях 30 января 2026 года

8
3
Комментарии:  3
U1traMagnum

Вот это мы одобряем

4
Rebecca Allbrook

Жесть, 2ая часть выглядит даже хуже 1ой, это же насколько должно быть срать, что ты делаешь, лол 🤣

3
Олег Шандер

Первая часть выглядит как будто красивее... Вторая часть это кошмар как по мне, ну, судя конечно по трейлерам и скриншотам... Посмотрим что выйдет по итогу

2