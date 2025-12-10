Разработчики Code Vein 2 показали возможности редактора персонажей

Компания Bandai Namco выпустила новый таймлапс-ролик, посвященный редактору персонажей в вампирской экшн-игре Code Vein 2. С помощью встроенного в игру редактора персонажей игроки смогут создать уникального охотника за ревеннантами с «бесконечными возможностями» кастомизации своего героя.
Если судить по видео, в редакторе доступны следующие настройки: изменение цвета кожи, волос и глаз персонажа, изменение формы глаз, нанесение шрамов, а также настройка роста, телосложения и размера головы. Что касается индивидуальных черт лица, их, по всей видимости, настроить не удастся.
Кроме того, разработчики игры предоставили пользователям возможность менять внешний вид персонажей с помощью различных нарядов и цветовых решений.
Code Vein 2 выйдет на ПК и консолях 30 января 2026 года
Вот это мы одобряем
Жесть, 2ая часть выглядит даже хуже 1ой, это же насколько должно быть срать, что ты делаешь, лол 🤣
Первая часть выглядит как будто красивее... Вторая часть это кошмар как по мне, ну, судя конечно по трейлерам и скриншотам... Посмотрим что выйдет по итогу