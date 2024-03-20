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Age of Empires 4 28.10.2021
Стратегия, RTS, Средневековье
7.7 299 оценок

Для Age of Empires 4 доступно обновление 10.0.576

KAMA33
Новости

Разработчики Age of Empires 4 выпустили обновление для игры, открывающее 7-й сезон и внедряющее ряд значительных изменений. Одним из наиболее ожидаемых обновлений является возможность мультиплеера между консолями Xbox и ПК. Теперь игроки могут объединяться в команды для совместных битв, а также соревноваться между собой, независимо от используемой игровой платформы.

Помимо введения кроссплатформенного мультиплеера, в Age of Empires 4 с началом 7 сезона произошли следующие изменения:

  • Внедрён командный рейтинговый режим в версию игры для консолей.
  • Произведена ротация карт для повышения разнообразия игрового процесса.
  • В рейтинге игроков добавлены новые награды для стимулирования соревновательного духа.
  • Запущено событие "Весенние турниры" с разнообразными призами и наградами.
  • Повышено качество пользовательского интерфейса для более удобного и интуитивного взаимодействия с игрой.
  • Произведены обновления быстрых матчей, что улучшило их эффективность и скорость.
  • Проведён ребаланс, с целью улучшения игрового баланса и справедливости.

Игра Age of Empires доступна в подписке Game Pass как для Xbox, так и для ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Floww

а как в ртс играют на геймпаде?

4
sergverg72

Как обновить пиратку?

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