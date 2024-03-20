Для Age of Empires 4 доступно обновление 10.0.576

Разработчики Age of Empires 4 выпустили обновление для игры, открывающее 7-й сезон и внедряющее ряд значительных изменений. Одним из наиболее ожидаемых обновлений является возможность мультиплеера между консолями Xbox и ПК. Теперь игроки могут объединяться в команды для совместных битв, а также соревноваться между собой, независимо от используемой игровой платформы.

Помимо введения кроссплатформенного мультиплеера, в Age of Empires 4 с началом 7 сезона произошли следующие изменения:

Внедрён командный рейтинговый режим в версию игры для консолей.

Произведена ротация карт для повышения разнообразия игрового процесса.

В рейтинге игроков добавлены новые награды для стимулирования соревновательного духа.

Запущено событие "Весенние турниры" с разнообразными призами и наградами.

Повышено качество пользовательского интерфейса для более удобного и интуитивного взаимодействия с игрой.

Произведены обновления быстрых матчей, что улучшило их эффективность и скорость.

Проведён ребаланс, с целью улучшения игрового баланса и справедливости.

Игра Age of Empires доступна в подписке Game Pass как для Xbox, так и для ПК.