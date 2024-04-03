Age of Empires Mobile превысила 1 миллион предварительных регистраций за неделю

Теперь Age of Empires доступна и на мобильных устройствах, позволяя вам погрузиться в мир сражений и строительства империй прямо на вашем Android или iOS девайсе.

Одной из ключевых особенностей игры является возможность выбрать своего героя из более чем 40 доступных вариантов, каждый из которых принадлежит к определённой цивилизации. Вы встретите как знакомые лица, такие как отважная Жанна д'Арк, непоколебимый Леонид и великий Юлий Цезарь, так и новых персонажей. Среди них таинственная царица Савская, бесстрашный Халид ибн аль-Валид и решительная Рани Дургавати. Каждый герой обладает уникальными атрибутами и способностями, которые вы сможете комбинировать, создавая свою собственную неповторимую и могущественную армию.

Разработчики с большим вниманием отнеслись к переносу на мобильные платформы всех ключевых элементов, сделавших Age of Empires столь популярной на ПК. Вас ждёт полноценный игровой процесс, включающий в себя строительство и развитие своей империи, проведение масштабных сражений с применением различных тактик и стратегий, а также свободное перемещение по обширной карте.