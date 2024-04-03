Age of Empires Mobile превысила 1 миллион предварительных регистраций за неделю

Age of Empires Mobile запустила свою первую бета-версию 28 марта, и за неделю количество предварительных регистраций превысило 1 миллион.
Чтобы отметить более 1 миллиона предварительных регистраций, введена новая система этапов, которая вознаграждает пользователей бета-версии некоторыми внутриигровыми ресурсами и жетонами для ускорения их прогресса.
- 100 тысяч пользователей: 150 тысяч жетонов дерева, камня, еды и золота.
- 500 тысяч пользователей: 1 единица ускорения обучения, ускорения технических исследований и ускорения часового строительства.
- 1 миллион пользователей: жетон Империи и 2 жетона набора легендарного прибытия
На данный момент закрытая бета-версия доступна для пользователей Android из некоторых стран, а для пользователей iOS она будет запущена на следующем этапе. В то же время всегда приветствуются отзывы о необходимых модификациях, ошибках и исправлениях сбоев. Игроки могут внести свой вклад со своей стороны, и лучший участник получит пакет внутриигровых ресурсов.