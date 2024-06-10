10 минут геймплея Age of Mythology: Retold

Вчера Microsoft объявила, что Age of Mythology: Retold выйдет на ПК и Xbox Series X/S 4 сентября. В неё также можно будет играть через Game Pass на обеих платформах. Сегодня в сети появился 10-минутный ролик, демонстрирующий актуальный игровой процесс.

Age of Mythology: Retold — это переработка классики 2002 года. В игре вы управляете не только египетской, норвежской или греческой армией, но и различными мифическими существами и божественными силами. В кампании вы перемещаетесь как адмирал Атлантиды Аркантос.

Помимо графического обновления, новая версия также получает некоторые корректировки игрового процесса. Например, увеличение лимита населения и возможность использовать силу бога более одного раза на карту. Пользовательский интерфейс также был полностью переработан для того, чтобы впервые запустить игру на консоли.