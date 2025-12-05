Погружение в тьму: новый трейлер постапокалиптического шутера "Pioner"

Российская студия GFA Games представила новый атмосферный трейлер под названием «Мгла» для своего многопользовательского постапокалиптического шутера Pioner.

В ролике демонстрируются разнообразные локации открытого мира, действие которого разворачивается в постсоветском сеттинге. На фоне тяжёлой музыки звучат голоса, предположительно жителей этих мест, которые рассказывают о своём прошлом.



Игрокам предстоит исследовать густые леса, величественные руины городов и футуристические пейзажи с необычной растительностью и аномалиями. Разработчики также сообщили, что для проекта уже началось открытое бета-тестирование. В рамках теста будут доступны полная сюжетная кампания, новые локации, расширенный набор сложных рейдов, режим TDM с несколькими вариациями и множество другого контента.