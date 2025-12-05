Погружение в тьму: новый трейлер постапокалиптического шутера "Pioner"

Российская студия GFA Games представила новый атмосферный трейлер под названием «Мгла» для своего многопользовательского постапокалиптического шутера Pioner.
В ролике демонстрируются разнообразные локации открытого мира, действие которого разворачивается в постсоветском сеттинге. На фоне тяжёлой музыки звучат голоса, предположительно жителей этих мест, которые рассказывают о своём прошлом.
Игрокам предстоит исследовать густые леса, величественные руины городов и футуристические пейзажи с необычной растительностью и аномалиями. Разработчики также сообщили, что для проекта уже началось открытое бета-тестирование. В рамках теста будут доступны полная сюжетная кампания, новые локации, расширенный набор сложных рейдов, режим TDM с несколькими вариациями и множество другого контента.
У вас в новости указано Российская студия, а разве это уже не Сербская или куда они там уехали и кем теперь себя считают?) Спасибо
Да можно новости по пионеру не выпускать. Никто не будет за ней бежать в Игры Ростелеком.
понятно в какую тьму точно подметили
Начало заголовка прям под стать текущему статусу игры
Сливонер.
В топку.
Погружение в каловую массу
Какое символичное название у новости)) прямо в точку, судя по последним новостям о данном продукте.
Если верить информации из vk "Уважаемые игроки, тестирование на площадке Игры Ростелеком по техническим причинам перенесено". Проект, явно идет к успеху.