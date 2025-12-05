ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.7 759 оценок

Погружение в тьму: новый трейлер постапокалиптического шутера "Pioner"

TheSkoofLord TheSkoofLord

Российская студия GFA Games представила новый атмосферный трейлер под названием «Мгла» для своего многопользовательского постапокалиптического шутера Pioner.

В ролике демонстрируются разнообразные локации открытого мира, действие которого разворачивается в постсоветском сеттинге. На фоне тяжёлой музыки звучат голоса, предположительно жителей этих мест, которые рассказывают о своём прошлом.

Игрокам предстоит исследовать густые леса, величественные руины городов и футуристические пейзажи с необычной растительностью и аномалиями. Разработчики также сообщили, что для проекта уже началось открытое бета-тестирование. В рамках теста будут доступны полная сюжетная кампания, новые локации, расширенный набор сложных рейдов, режим TDM с несколькими вариациями и множество другого контента.

igrokboy

У вас в новости указано Российская студия, а разве это уже не Сербская или куда они там уехали и кем теперь себя считают?) Спасибо

12
Алан Битаров

Да можно новости по пионеру не выпускать. Никто не будет за ней бежать в Игры Ростелеком.

12
WerGC

понятно в какую тьму точно подметили

9
Ольга Бузова

Начало заголовка прям под стать текущему статусу игры

7
Кей Овальд

Сливонер.

5
Ahnx

В топку.

5
FumblingLysanias
4
selfreaver

Погружение в каловую массу

2
KSNick

Какое символичное название у новости)) прямо в точку, судя по последним новостям о данном продукте.

1
NargrubWal

Если верить информации из vk "Уважаемые игроки, тестирование на площадке Игры Ростелеком по техническим причинам перенесено". Проект, явно идет к успеху.

1
