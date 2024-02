Age of Mythology Retold наконец должны показать на этой неделе

Приближается время презентации Age of Mythology Retold, которая будет показана с видеороликом в рамках мероприятия, назначенного на эту неделю, а именно на 23 февраля 2024 года в 21:00 по московскому времени.

В этот день состоится новогоднее мероприятие New Age, которое отмечает 2024 год в честь стратегической серии Microsoft и на котором по этому случаю также будет показано что-то из Age of Mythology Retold.

В дополнение к новому презентационному видеоролику Age of Mythology Retold также будут представлены новости Age of Empires. В частности, будет место для Age of Empires Mobile для платформ iOS и Android, а также новостей о грядущем DLC для Age of Empires III Definitive Edition.

Напомним, что Age of Mythology Retold была анонсирована трейлером в октябре 2022 года и по этому случаю ее наконец-то должны показать более подробно.