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Age of Mythology: Retold 30.10.2002
Стратегия, RTS
8.9 529 оценок

Новый трейлер Age of Mythology: Retold раскрывает дату выхода

butcher69
Новости

После грандиозного возвращения и успеха франшизы Age of Empires разработчики Xbox решил обратить свое внимание на еще один уникальный IP. Age of Mythology Retold выйдет 4 сентября и сегодня мы можем посмотреть на новые кадры из стратегии.

Age of Mythology Retold не предложит игрокам революции по сравнению с оригиналом, поскольку разработчики вновь сосредоточились на классическом опыте - это освеженная версия стратегии в реальном времени, которая изначально дебютировала в 2002 году.

Действие игры разворачивается в альтернативном древнем мире, в котором мифологические персонажи и божества существуют на самом деле.

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4
Age of Mythology: Retold
30.10.2002
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ZackSnyder

продано. выглядит отлично, ждал возвращения этого шедевра!

2
Cmok

Простагма?

1
Пользователь ВКонтакте

вот это норм) // Дима Мутный

0
Agent Qracle

Думаю теперь пришло время попробовать (когда оригинал выходил, я ещё под стол ходил)

0