Новый трейлер Age of Mythology: Retold раскрывает дату выхода

После грандиозного возвращения и успеха франшизы Age of Empires разработчики Xbox решил обратить свое внимание на еще один уникальный IP. Age of Mythology Retold выйдет 4 сентября и сегодня мы можем посмотреть на новые кадры из стратегии.

Age of Mythology Retold не предложит игрокам революции по сравнению с оригиналом, поскольку разработчики вновь сосредоточились на классическом опыте - это освеженная версия стратегии в реальном времени, которая изначально дебютировала в 2002 году.

Действие игры разворачивается в альтернативном древнем мире, в котором мифологические персонажи и божества существуют на самом деле.