Авторы экшена Usurpator открыли запись на новогоднее тестирование

Студия REIGEN GAMES сообщила о начале регистрации на очередное тестирование своего проекта Usurpator. Подать заявку можно прямо сейчас через функцию запроса доступа на странице игры в магазине Steam. Разработчики рассчитывают открыть серверы для игроков уже в конце этой недели, ориентировочно 27 и 28 декабря, после установки ряда необходимых исправлений.

В заявленной версии авторы намерены сосредоточиться на поиске критических проблем, которые могут помешать игровому процессу. Чтобы ускорить проверку контента, участники тестирования сразу получат персонажей максимального двадцатого уровня, 10 000 золота и полную репутацию у всех торговцев. Такой подход позволит игрокам без длительной прокачки получить доступ ко всем механикам, включая покупку любого снаряжения, улучшение оружия и использование всех доступных в игре рун для экспериментов с билдами.

Пользователи смогут оценить несколько миссий с механикой эвакуации, а также опробовать свои силы в PvP. Система арены на данный момент поддерживает дуэли в формате 1 на 1, где победитель отнимает очки рейтинга у проигравшего и продвигается в глобальной таблице лидеров. Представители студии отдельно отметили, что любой прогресс, полученный во время этого плейтеста, может быть сброшен при последующих обновлениях или перезапусках серверов.

Usurpator позиционируется как слэшер с упором на ближний бой и элементы жанра extraction. Геймплей строится вокруг вылазок в открытые зоны через портал в лагере, выполнения заданий и сбора ресурсов. Для сохранения добычи игрокам необходимо добраться до точки эвакуации, попутно сражаясь с монстрами и другими пользователями. Дата полноценного выхода игры в ранний доступ пока не объявлена.