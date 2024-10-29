Дебютный трейлер стратегии Age of Respair - идейной наследницы серии Stronghold

Разработчики из Respair Games представили трейлер Age of Respair — стратегии, вдохновлённой культовой серией Stronghold. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam.

Студия Respair Games, в составе которой работают бывшие сотрудники Saber Interactive и The Coalition, решила создать идейного наследника Stronghold, сохраняя верность атмосфере средневековья.

Age of Respair объединяет строительство замков и элементы градостроительства со стратегиями в реальном времени. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и включает в себя крупные карты, туман войны и множество других функций, которых так не хватало фанатам жанра. Релиз намечен на 2025 год.