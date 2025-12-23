Представлен обзорный трейлер игрового процесса Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio выпустили шестиминутный трейлер с обзором игрового процесса Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Трейлер показал новую, казалось бы, сбалансированную жизнь Казумы Кирю в Yakuza Kiwami 3, поскольку его безупречный тропический рай в приюте «Утренняя слава» на Окинаве нарушается силами, стремящимися выгнать его и детей из дома. Приняв яростный стиль боя Рюкю, вдохновлённый Окинавой, Кирю неохотно берет в руки оружие, чтобы защитить мир в своем новом доме. Помимо улучшенной боевой системы и новых мини-игр, в трейлере также был показан новый режим игры Bad Boy Dragon.

В режиме Bad Boy Dragon Кирю должен собрать разношёрстную команду хулиганов и править улицами, защищая Окинаву. Играя за Кирю, игроки присоединятся к небольшой банде Haisai Girls, выступив в роли нового лидера и обучив их, чтобы сделать их ведущей женской бандой в Японии. Сражайтесь вместе с союзниками в битвах с бандитами, экипируйте 20 членов своей банды для масштабных сражений или садитесь на свой мотоцикл и атакуйте базу противника в стратегических стычках.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Switch 2 иПК в Steam 12 февраля 2026 года.