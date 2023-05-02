Хвалебный трейлер 4Х-стратегии Age of Wonders 4 ©

Разработчик и издатель Paradox Interactive подготовил хвалебный трейлер к выходу стратегии Age of Wonders 4, долгожданному возвращению к культовой фэнтезийной серии стратегических игр от Triumph Studios. В Age of Wonders 4 теперь можно играть на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

Age of Wonders 4 предлагает игрокам управлять фэнтезийным миром, созданным по их собственному проекту, в сочетании стратегии, ролевой игры и пошаговых боев. Могущественные короли-волшебники вернулись в царства, чтобы править среди смертных как боги, и игроки встанут, чтобы бросить вызов их правлению, используя Тома магии, чтобы высвободить тайное разрушение и развивать свои армии, приобретая новые способности и формы. Впервые в серии игроки могут создавать свои собственные фракции и оставлять свой след в бесчисленных мирах каждым своим выбором.