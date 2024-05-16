Сегодня выходит DLC Небраска для American Truck Simulator

Сегодня тот самый день, двигатели готовы! Дополнение Nebraska для American Truck Simulator выходит сегодня, и мы с нетерпением ждем, когда вы начнете его перевозить. Готовы ли вы исследовать штат Корнхаскер и узнать, что он может предложить? Давайте отправимся в путешествие!
Дополнение "Небраска" выходит сегодня в
10:00 PDT / 12:00 CDT / 7:00 CEST / 9:00 GST - 20.00 по мск
1:00 утра по восточному времени = 1/3:00 утра по восточному времени = 1/5:00 утра по североамериканскому времени =1
Мы с нетерпением ждем, когда вы отправитесь в свое первое путешествие по Небраске. Наша команда усердно работала над тем, чтобы все было подготовлено к выпуску. Начиная с устранения ошибок и заканчивая дополнительной доработкой карты, мы готовы к вашим исследованиям и доставке по всему штату!
Не торопитесь и наслаждайтесь каждым моментом, когда вы открываете для себя эти возможности:
- Доставляйте товары в 12 городов, включая Линкольн, Омаху, Норт-Платт или Гранд-Айленд
- Осмотрите несколько уникальных для Небраски достопримечательностей, таких как Кархендж, национальный памятник Скотт-Блафф, памятник Арчуэй, озеро Макконахи и многие другие мемориалы и культовые фрески.
- Станьте дальнобойщиком, доставляющим грузы в ключевые отрасли Небраски – дилерам фургонов, на завод по производству внедорожников, на заводы по производству сои и на различные фермы, изготовленные на заказ
- Доставляйте грузы на завод по производству сахарной свеклы, расположенный в Скоттсблаффе, с его знаменитыми высокими силосами для хранения
- Воспользуйтесь совершенно новой функцией динамической погрузки и разгрузки при доставке на выбранные сельскохозяйственные склады
- Играйте решающую роль в одном из крупнейших сельскохозяйственных штатов Америки. Перевозите кукурузу, соевые бобы, сахарную пудру, зерно и другие продукты, которые поддерживают фермерское наследие Небраски
- Получите груз на крупнейшей в мире железнодорожной станции Baily Yard в Норт-Платте и получите прямое сообщение с обширной железнодорожной сетью штата
- Насладитесь поездками на грузовиках через 20 живописных городов (поселений)
- Прокатитесь по обширным прериям, откуда открываются незабываемые виды
- Откройте для себя скрытые сокровища сельской местности Небраски, смотровые площадки, пасхальные яйца и пройдите по исторической Орегонской тропе
В Небраске на каждом углу можно найти что-то новое - от больших и малых городов до уникальных сельскохозяйственных предприятий ручной работы, расположенных по всему региону.
The Great Plains Calling! Комплект для Steam
Дополнение Nebraska также добавлено в качестве части The Great Plains Calling! Комплект для Steam. Это удобный способ заполнить пробелы в вашей коллекции дополнений для American Truck Simulator. Погрузитесь в разнообразные пейзажи Монтаны, Колорадо, Вайоминга, Техаса, Оклахомы, Нью-Мексико, Канзаса, а теперь и Небраски - все это входит в пакет услуг, который мы разработали для дальнобойщиков, отправляющихся в дальние поездки по Штатам!
Этот комплект действует по принципу "Полный комплект", гарантируя, что вы платите только за те дополнения, которых еще нет в вашей библиотеке. Обязательно ознакомьтесь с ним и не упустите ни одной скидки!
Специальное транспортное дополнение - Новые грузы
Водители, которым нужна сложная доставка, могут воспользоваться двумя новыми вариантами перевозки специальных грузов. Расположенный в городе Линкольн завод по производству двигателей выпускает ряд потребительских товаров, а также железнодорожные вагоны для общественного транспорта. Владельцы специального транспортного дополнения получат возможность перевозить эти уникальные грузы по Небраске.
Это включает в себя перевозку вагона метро с завода по производству двигателей, а также крытых железнодорожных вагонов из других мест. Как думаете, сможете ли вы перевезти этот крупногабаритный груз через штат Корнхускер? Обязательно следите за его объявлениями на рынке труда.
Хотите помочь в доставке негабаритных грузов? Ознакомьтесь с дополнением Special Transport для American Truck Simulator в Steam.
Прямая трансляция релиза
Не можете дождаться, когда в Небраске появятся грузовые перевозки? Присоединяйтесь к Петру и Алексу и смотрите прямую трансляцию выпуска дополнения Nebraska! Специальные гости, участвующие в разработке этого нового дополнения, получат шанс выиграть дополнение Nebraska + спортивный набор для раскрашивания и многое другое! Не пропустите, следите за новостями на наших официальных каналах Twitch или YouTube начиная с 16:00 по восточному времени.
Круизное мероприятие в Небраске
Не терпится сесть за руль? Не забывайте, что вы также можете принять участие в мероприятии #Круизныймагазин по миру грузовиков в Небраске, где вы сможете получить уникальные внутриигровые награды! Мы просим вас, наше сообщество #BestCommunityEver, внести свой вклад и выполнить цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Небраски или из него. Вы также можете выполнить личную задачу, чтобы заработать достижение WoTr и подвесное украшение в виде черепахи. Подробнее об этом событии вы можете прочитать в специальном посте в блоге.
Спортивный набор покрасок
Но это еще не все! В связи с выпуском Nebraska мы также рады представить совершенно новый спортивный набор для раскрашивания поверхностей вместе с выпуском Nebraska, который состоится сегодня в 19:00 по восточному времени. Привлекательный дизайн, подчеркивающий командный дух, привлекает внимание зрителей! С помощью этой покраски ваш грузовик будет выглядеть как чемпион в тяжелом весе на корте и на ринге в кратчайшие сроки.
Каждый из дизайнов, включенных в это дополнение, был разработан вручную нашими талантливыми художниками и автогигантами, чтобы превратить ваш грузовик и прицеп в идеальное спортивное снаряжение для любителей.
Готовы отправиться в путь со стилем, который заставит даже самого сурового тренера дать вам пять? Давайте посмотрим, что может предложить этот набор.
С 5 подходящими работами по покраске грузовиков и прицепов, этот набор, несомненно, привлечет внимание на дороге! В этот набор входят работы по покраске:
- Тачдаун!
- Слэм-данк!
- Король ринга
- Хоумран
- Гол на славу
Мы с нетерпением ждем, когда наше сообщество #Bestcommunity соберется вместе и разделит свою страсть и любовь к любимым видам спорта.
неброская небраска по цене баночки муншайна? на коньяк то штаты реднеков не тянут. хотя скорее всего они уже вошли во вкус и им надо ещё больше ефимков для их путешествий по толерантным пивнухам.
Торрент в помощь, зачем покупать это дерьмо ? xD
Можно купить по скидке за 200р основную игру и просто разблокировать длс.