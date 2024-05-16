Сегодня выходит DLC Небраска для American Truck Simulator

Сегодня тот самый день, двигатели готовы! Дополнение Nebraska для American Truck Simulator выходит сегодня, и мы с нетерпением ждем, когда вы начнете его перевозить. Готовы ли вы исследовать штат Корнхаскер и узнать, что он может предложить? Давайте отправимся в путешествие!

Дополнение "Небраска" выходит сегодня в

10:00 PDT / 12:00 CDT / 7:00 CEST / 9:00 GST - 20.00 по мск

1:00 утра по восточному времени = 1/3:00 утра по восточному времени = 1/5:00 утра по североамериканскому времени =1

Мы с нетерпением ждем, когда вы отправитесь в свое первое путешествие по Небраске. Наша команда усердно работала над тем, чтобы все было подготовлено к выпуску. Начиная с устранения ошибок и заканчивая дополнительной доработкой карты, мы готовы к вашим исследованиям и доставке по всему штату!

Не торопитесь и наслаждайтесь каждым моментом, когда вы открываете для себя эти возможности:

Доставляйте товары в 12 городов, включая Линкольн, Омаху, Норт-Платт или Гранд-Айленд

Осмотрите несколько уникальных для Небраски достопримечательностей, таких как Кархендж, национальный памятник Скотт-Блафф, памятник Арчуэй, озеро Макконахи и многие другие мемориалы и культовые фрески.

Станьте дальнобойщиком, доставляющим грузы в ключевые отрасли Небраски – дилерам фургонов, на завод по производству внедорожников, на заводы по производству сои и на различные фермы, изготовленные на заказ

Доставляйте грузы на завод по производству сахарной свеклы, расположенный в Скоттсблаффе, с его знаменитыми высокими силосами для хранения

Воспользуйтесь совершенно новой функцией динамической погрузки и разгрузки при доставке на выбранные сельскохозяйственные склады

Играйте решающую роль в одном из крупнейших сельскохозяйственных штатов Америки. Перевозите кукурузу, соевые бобы, сахарную пудру, зерно и другие продукты, которые поддерживают фермерское наследие Небраски

Получите груз на крупнейшей в мире железнодорожной станции Baily Yard в Норт-Платте и получите прямое сообщение с обширной железнодорожной сетью штата

Насладитесь поездками на грузовиках через 20 живописных городов (поселений)

Прокатитесь по обширным прериям, откуда открываются незабываемые виды

Откройте для себя скрытые сокровища сельской местности Небраски, смотровые площадки, пасхальные яйца и пройдите по исторической Орегонской тропе

В Небраске на каждом углу можно найти что-то новое - от больших и малых городов до уникальных сельскохозяйственных предприятий ручной работы, расположенных по всему региону.

The Great Plains Calling! Комплект для Steam

Дополнение Nebraska также добавлено в качестве части The Great Plains Calling! Комплект для Steam. Это удобный способ заполнить пробелы в вашей коллекции дополнений для American Truck Simulator. Погрузитесь в разнообразные пейзажи Монтаны, Колорадо, Вайоминга, Техаса, Оклахомы, Нью-Мексико, Канзаса, а теперь и Небраски - все это входит в пакет услуг, который мы разработали для дальнобойщиков, отправляющихся в дальние поездки по Штатам!

Этот комплект действует по принципу "Полный комплект", гарантируя, что вы платите только за те дополнения, которых еще нет в вашей библиотеке. Обязательно ознакомьтесь с ним и не упустите ни одной скидки!

Специальное транспортное дополнение - Новые грузы

Водители, которым нужна сложная доставка, могут воспользоваться двумя новыми вариантами перевозки специальных грузов. Расположенный в городе Линкольн завод по производству двигателей выпускает ряд потребительских товаров, а также железнодорожные вагоны для общественного транспорта. Владельцы специального транспортного дополнения получат возможность перевозить эти уникальные грузы по Небраске.

Это включает в себя перевозку вагона метро с завода по производству двигателей, а также крытых железнодорожных вагонов из других мест. Как думаете, сможете ли вы перевезти этот крупногабаритный груз через штат Корнхускер? Обязательно следите за его объявлениями на рынке труда.

Хотите помочь в доставке негабаритных грузов? Ознакомьтесь с дополнением Special Transport для American Truck Simulator в Steam.

Прямая трансляция релиза

Не можете дождаться, когда в Небраске появятся грузовые перевозки? Присоединяйтесь к Петру и Алексу и смотрите прямую трансляцию выпуска дополнения Nebraska! Специальные гости, участвующие в разработке этого нового дополнения, получат шанс выиграть дополнение Nebraska + спортивный набор для раскрашивания и многое другое! Не пропустите, следите за новостями на наших официальных каналах Twitch или YouTube начиная с 16:00 по восточному времени.

Круизное мероприятие в Небраске

Не терпится сесть за руль? Не забывайте, что вы также можете принять участие в мероприятии #Круизныймагазин по миру грузовиков в Небраске, где вы сможете получить уникальные внутриигровые награды! Мы просим вас, наше сообщество #BestCommunityEver, внести свой вклад и выполнить цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Небраски или из него. Вы также можете выполнить личную задачу, чтобы заработать достижение WoTr и подвесное украшение в виде черепахи. Подробнее об этом событии вы можете прочитать в специальном посте в блоге.

Спортивный набор покрасок

Но это еще не все! В связи с выпуском Nebraska мы также рады представить совершенно новый спортивный набор для раскрашивания поверхностей вместе с выпуском Nebraska, который состоится сегодня в 19:00 по восточному времени. Привлекательный дизайн, подчеркивающий командный дух, привлекает внимание зрителей! С помощью этой покраски ваш грузовик будет выглядеть как чемпион в тяжелом весе на корте и на ринге в кратчайшие сроки.

Каждый из дизайнов, включенных в это дополнение, был разработан вручную нашими талантливыми художниками и автогигантами, чтобы превратить ваш грузовик и прицеп в идеальное спортивное снаряжение для любителей.

Готовы отправиться в путь со стилем, который заставит даже самого сурового тренера дать вам пять? Давайте посмотрим, что может предложить этот набор.

С 5 подходящими работами по покраске грузовиков и прицепов, этот набор, несомненно, привлечет внимание на дороге! В этот набор входят работы по покраске:

Тачдаун!

Слэм-данк!

Король ринга

Хоумран

Гол на славу

Мы с нетерпением ждем, когда наше сообщество #Bestcommunity соберется вместе и разделит свою страсть и любовь к любимым видам спорта.