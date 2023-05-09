Продажи Age of Wonders 4 достигли 250 тысяч копий всего за четыре дня ©

Продажи Age of Wonders 4 достигли 250 000 всего за четыре дня, согласно новым данным, опубликованным издателем Paradox Interactive. Эта цифра делает четвертую часть серии Age of Wonders самой быстро продаваемой во всей франшизе, что не может не радовать, если вы любите эти игры.

В пресс-релизе Paradox сообщает, что со 2 мая, когда состоялся запуск Age of Wonders 4, по 6 мая было продано 250 000 копий игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Эти продажи учитывают как предварительные заказы, так и продажи после запуска, а также включают стандартное и премиум-издание Age of Wonders 4.

В последующем твите Paradox также приводит данные SteamDB, согласно которым Age of Wonders 4 стала самой продаваемой игрой в Steam на прошлой неделе. Игра обошла таких конкурентов, как Star Wars Jedi: Survivor, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Steam Deck.

Генеральный директор Paradox Фредрик Вестер назвал создание Age of Wonders 4 совместно с Triumph Studios "очень полезным опытом", назвав игру "прекрасным свидетельством" того, как переплетаются философии дизайна двух студий. Соучредитель Triumph Леннарт Сас говорит, что прием от игроков и сообщества в целом был "невероятным", и подтверждает, что Age of Wonders 4 будет получать регулярную поддержку в виде нового контента и обновлений.

Первое крупное расширение игры, Dragon Dawn, выйдет летом и будет включено в состав Season Pass и премиум-издания.