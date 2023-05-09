Age of Wonders 4 возглавила чарт продаж Steam за прошедшую неделю

Цифровой магазин Valve отчитался об продажах игр и устройств в Steam за прошлую неделю с 2 по 9 мая.
В настоящее время Age of Wonders 4 опережает по продажам крупнейшие ААА-блокбастеры. Игра продолжает невероятно хорошо распространяться, еще больше увеличивая показатели посещаемости в Steam.
За выходные Age of Wonders 4 достигла поистине впечатляющих результатов. В воскресенье в Steam было зарегистрировано 42877 человек, которые в один момент играли в эту замечательную стратегическую игру.
Такой высокий результат, безусловно, отражается на результатах продаж. Age of Wonders 4 по-прежнему опережает такие крупные ААА-игры, как Star Wars Jedi Survivor и Hogwarts Legacy в рейтинге самых высоких доходов в Steam, достигнутых за последнюю неделю.
Игра получила в среднем 82% в отзывах пользователей Steam. Игра также показала лучший старт в истории серии, о чем можно прочитать здесь.
Marvel's Guardians of the Galaxy снова появилась в топ-10 продаж, этому помог выход последнего фильма и хорошая скидка.
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 2 по 9 мая:
- Age of Wonders
- Steam Deck
- Star Wars Jedi: Survivor
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- FIFA 23
- Call of Duty: Black Ops 3
- Rust
- Grand Theft Auto 5
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Hogwarts Legacy
Стратегии парадоксов стабильные результаты всегда показывают. У них своя аудитория, которая их покупает вне зависимости от хайпа, маркетинга и прочей мишуры.
Ничего удивительного. Игру и правду хочется возвращаться, надеюсь будущими ДЛС игра еще более совершенной станет. Тем более уже 4 ДЛС анонсированы поэтому буду ждать их (более того если судить по скриншотам длс Expansion Pass по драконам выглядит интригующе).