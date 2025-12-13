В Steam готовят плейтест "Механоиды: Протокол Войны"

Российская студия SkyRiver Studios получила одобрение Steam на проведение плейтеста «Механоиды: Протокол Войны» (A.I.M.3: War Protocol). В сервис уже загружена предварительная версия сборки, а финальный билд разработчики планируют отправить на проверку в ближайшие дни, после чего тестирование официально стартует.

Важно, что плейтест будет ограниченным по содержанию. Участникам дадут доступ не ко всей игре, а только к базовым механикам боя и полёта. Тестирование пройдёт на небольшой отдельной локации — без квестов, сюжета, торговли, лутинга и других систем.

По словам разработчиков, цель плейтеста — собрать технические метрики, проверить работу игры на разных конфигурациях ПК, получить обратную связь и сформировать постоянное сообщество тестировщиков. Это будет не единственный тест: подобные сессии планируют проводить регулярно по мере готовности новых механик.

Записаться на плейтест можно через страницу игры в Steam, нажав кнопку запроса доступа — всем одобренным участникам приглашения придут автоматически.