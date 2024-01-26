Жутковатый платформер-головоломка Airhead получил дату выхода

Издательство HandyGames объявило, что 12 февраля на PS5, Xbox Series X|S и PC выйдет метроидвания-платформер Airhead.

Разработанная Octato и Massive Miniteam, Airhead - это атмосферный платформер-головоломка, в которой игроку предстоит управлять безголовым существом, наткнувшимся на симбиотическую голову. Две половинки объединяются в бегающее, прыгающее и решающее головоломки существо.

Используя воздух как ограниченный ресурс, игроку предстоит исследовать суровый мир, приобретая новые способности, которые позволят ему повторить свой путь и продвинуться вперед.