Arena Breakout Infinite получит долгожданный голосовой проксимити-чат

Разработчик MOREFUN подтвердил, что голосовой чат поблизости (proximity chat) наконец-то разрабатывается для экстракционного шутера Arena Breakout Infinite. Эта функция стала одной из самых ожидаемых новинок со стороны сообщества, которое более года просило внедрить возможность общаться с игроками в зависимости от их расположения на карте.

В жанре экстракшн-шутеров голосовой чат поблизости часто является ключевой механикой. Он позволяет договариваться о союзах, просить помощи, устраивать отвлекающие манёвры или эмоционально реагировать на действия противников прямо во время боёв. Долгое отсутствие этой функции воспринималось фанатами как заметный пробел в игровом опыте.

Глава MOREFUN Энцзо Чжан в соцсетях сообщил, что команда уже активно работает над реализацией механики, а официальный аккаунт Arena Breakout Infinite подтвердил: сообщество услышано. Игроки встретили новость с энтузиазмом, отмечая, что это открывает новые возможности для командной игры и стратегического взаимодействия во время рейдов. Некоторые фанаты задались вопросами о деталях работы чата, включая возможность предотвращения злоупотреблений, таких как заглушение звуков музыкой — аналогичные действия в других играх, например Escape from Tarkov, считаются нарушением правил.