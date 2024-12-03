Фанаты представили короткометражку по мотивам Alan Wake

Группа поклонников Alan Wake выпустила впечатляющую короткометражку, погружающую зрителей в мрачный мир творчества писателя-затворника. По сюжету агенты ФБР начинают расследование серии таинственных исчезновений и вскоре сталкиваются с тревожной связью между жертвами и Аланом Уэйком. Граница между реальностью и вымыслом стремительно стирается, а страницы, написанные Уэйком, превращаются в пугающую реальность. Какие тайны скрываются за исчезновениями, и кто управляет ходом этой истории?

Фильм получился атмосферным, и его создатели не собираются останавливаться на достигнутом. Однако официальная экранизация игр от Remedy Entertainment пока откладывается. Ранее проектом занималась студия AMC, но её права истекли в августе 2024 года. Теперь за адаптацию взялась Annapurna. Помимо истории Алана Уэйка, студия займётся экранизацией Control и поддержит разработку продолжений этих игр.