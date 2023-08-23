Alan Wake 2 будет иметь полную трассировку лучей на ПК

NVIDIA и Remedy объявили, что Alan Wake 2 будет иметь полную трассировку лучей (или, другими словами, трассировку пути) на ПК. Работающая на движке Northlight Engine, эта игра станет второй крупной игрой для ААА текущего поколения, в которой трассировка путей будет реализована на современных GPU (первой, очевидно, была Cyberpunk 2077).
Это не должно никого удивлять. В конце концов, CONTROL была одной из первых игр, в которой широко использовалась трассировка лучей на ПК. NVIDIA всегда была в хороших отношениях с Remedy, и это пойдет на пользу PC-игрокам, поскольку они получат игру, которая будет выглядеть значительно лучше своего консольного собрата.
Alan Wake 2 также станет одной из первых игр, использующих DLSS 3.5. В DLSS 3.5 будет введена функция реконструкции лучей (Ray Reconstruction), которая обещает обеспечить более качественную визуализацию в играх, использующих трассировку лучей/трассировку контура.
В игре Alan Wake 2 игроки продолжат историю писателя и испытают первый опыт Remedy в жанре survival horror. По словам разработчиков, игрокам предстоит взять на себя роль как Алана Уэйка, так и новой женщины-агента ФБР. И, судя по всему, их истории будут взаимосвязаны.
Первоначально Remedy планировала выпустить этот экшен-триллер от третьего лица 17 октября. Однако теперь игра выйдет 27 октября, что означает задержку на десять дней.
в игре с коридорными локациями 30 фпс) ну оптимизация будет на уровне киберпанка судя по этому видео
Всё нормально с оптимизацией, просто лучи и длсс теперь стандарт. Через пару лет и фрейм генератор будет стандартом, что без него будут игры на 10 фпс. Такое вот будущее.
Поглядим на релизе, но пока реально страшно это реально хоррор)
у кансолей нет нормального фрейм генератора и нет мощностей для полного отказа классического рендеринга. консоли тормозят прогресс.
так что не будет стандартом до конца текущего поколения.
Это я так понимаю она на 4090 без dlss 30 кадров выдаёт:(
Ну киберпанк вообще 15 выдает на полной ультре с новой трассировкой. Так что все норм. У кого нет 4070ти или мощнее будут играть без лучей или убавят лучи
полная трассировка очень крута
Мне так нравится как эта технология фпс накидывает, надеюсь не только цифры меняет, но в игре тоже чувствуется :) На 0:30 такая рабица четкая, аж залип
30 эфпээсов - это прорыв в оптимизации, браво ремуди!
Прорыв очка)
30 фпс нормально должно играться. помню в каком то нед фор спид лок на 30фпс перманентный был. плохо будет только у кого современные большие мониторы сильна.
Ремеди к успеху идет.
алан на очке 2!Спустил весь фпээс в унитаз!!)))))Чую оптимизон печаль беда!!Если прикрутили мыло 3.5!
да длсс 3 так то не мылит а даже лучше натива местами делает картинку ту же листву, но тут я хз коридорная же игра какие в жопу 30 кадров
надеюсь это 4070 какая нибудь тогда еще ладно)
тока этот длсс 3 отключает вертикалку и карта херачит на полную ,и появляются разрывы изображения!А ставишь в панеде драйвера принкдительно вертикалку !Появляетьтся такой импут лаг ,что как будто игрешь в кисель!Технология ради технологии!Ну их лесом!