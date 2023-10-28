Alan Wake 2 не так уж и требовательна к железу. Игра отлично работает даже на бюджетных картах

Требования к Alan Wake 2 обрушились на нас как гром среди ясного неба, заставив опустить головы PC-геймеров. Однако оказалось, что все не так уж плохо. На самом деле, игра на удивление хорошо работает даже на бюджетных видеокартах.
Несомненно, в графическом плане Alan Wake 2 является одной из самых красивых игр, когда-либо созданных. Этот факт вкупе с представленными требованиями заставляет учащенно биться сердце из-за опасений, справятся ли с таким вызовом наши компьютеры.
Но благодаря порталу PC Gamer мы знаем, что не все так плохо. Бюджетные, современные видеокарты достаточно производительны, чтобы предложить удовлетворительный уровень играбельности в Alan Wake 2.
Особенно впечатляет производительность RX 7600. 66 FPS при 1920×1080 и средних настройках графики (текстуры, фильтрация теней, качество тумана и рельефа, детализация объектов находятся на высоком уровне, а плотность рассеянных объектов - на ультра) - отличный результат с точки зрения такой бюджетной карты.
RTX 3050 и RX 6600 также показали удовлетворительную производительность. Можно с уверенностью сказать, что она вполне играбельна - тем более что Alan Wake 2 оказывается очень красивой игрой даже на низких настройках. Как отмечает обозреватель PC Gamer, основная проблема возникла с Arc A750. Карта Intel показала худший результат в сравнении с другими бюджетными картами: падения частоты до 23 fps и заикания, возникающие каждые несколько секунд.
Получается, что Alan Wake 2 не так уж и требовательна, как нам всем казалось до сих пор. Хотя, чтобы насладиться всеми технологическими новшествами игры, уже требуется более мощное оборудование, но все равно результат очень хороший.
40фпс это норма?🤣
раньше люди играли и не думали о фпс а щас прям беда
нет, выше нормы. Норма 30 фпс.
раньше люди и в 720p играли, и на квадратных мониках, а еще когда-то кино на пленке смотрели и ходили в шляпах и курили трубки.
Нет, норма - 24 фпса, ведь выше него, человеческий глаз не видит 😂
НУ чет фильмы ты когда смотришь не жалуешься что 24 кадра у тебя лагают.
30-40 фпс это норма? Это при том, что ремейк РЕ2 выглядит куда красивее например, тут же одно мыло и пластилиновые рожи.
Согласен. Они скопировали RE 2, 4 буквально по всем параметрам - механика, камера, боевая система. Все скопировали, кроме оптимизации Capcom
ре2 намного хуже выглядит
Бред пишешь, ремейку резика 2-3 и 4 далеко до alan wake 2!
Победитель в номинации худшей оптимизации года - определен.
Не забывай про City's Skyneline 2
А Шляпфилд у нас тут никак не при делах? Там все видимо отлично
Оптимизация шляпа, графон просто хороший, тот же тлоу ремейк который ругали за оптимизацию куда графонистей и куда лучше идет. 40 фпс это еще полбеды, у меня например постоянно грузятся текстуры, карта загружается секунд 5 и постоянные заикания звука, игра стоит на ссд, патч 1.0.6
Тлоу и рядом не валялся по графике. Он ближе к какому нибудь резику. А тут некстген настоящий. На консолях такой графон только в следующем поколении будет
А в чем некстген? Графон уровня рдр 2, да и то в рдр анимации лиц и персонажей получше. В тлоу персонажи выглядят гораааздо лучше чем в аланн
С картой все понятно, там не карта открывается а загружается целая локация где карта весит на стене, какое то гениальное решение :)
Освещение, трассировка, детализация, все лучше в алане. Рдр вообще под пс4 выходил
В смысле в следующем? А чё на PS5 и XSX этой игры не существует?
Кто пишет текст? Я рассчитывал на новости, а не чтобы мне говорили черное это белое.
Хм, интересные результаты у меня 3080 с ДЛСС качество а это нативные 960р с настройками
Вот при таких настройках 3080 дает железные 60 кадров везде где я пока успел поиграть в игре. Так вот "бюджетная" 3080 работает на разрешении ниже 1080р. Они где тесты то проводили в городе ? так в городе можно с максимальными лучами на 3080 получить 50 кадров. с этими же настройками что выше. Смешно слушать про нетребовательную к железу, когда для того что бы игра работала с нормальным фпс ей приходиться использовать ДЛСС который создавался что бы мощность карты под трассировку лучей высвобождать а не под имитацию оптимизации в игре....
срузис 2007 года если так подумать тоже не был особенно требовательным на средних настройках. но челлендж был поиграть его на предельно максимальных настроуйках.
Тут явная манипуляция, я уже видел на ютубе обзор типа 25 карт, чел тест делал в городе, где на грузка на карту очень низкая, весь замес в игре это лес где куча теней и прочих эффектов, там нагрузка сильно больше, еще бы в меню игры фпс меряли и говорил что вот мол смотрите как много на бюджетных картах кадров.
Так Крайзис предлагал революционную графику на то время и все понимали куда ресурсы железа уходят. Игры с такой графикой поголовно начали появляться только году в 2014. Что такого Алан предлагает революционного я хз.
Да не чего, нафигачили эффектов, при этом все равно картинка выглядит средней, при этом как для игры строго сюжетно ориентированной в игре средний уровень анимации что лицевой что в целом.
Ну так и я о том же. Нет, картинка приятная в лесу особенно и освещение хорошее, но Ластуха например шустрее бегает, про Резик вообще молчу.
что за бред ?
Не так страшен черт, как его малюют)
Вот сравнить графику и требования ремейка ласт оф ас и Алан вейка 2. Где взялись такие требования к железу у ремеди?
такого бреда я еще не слышал)))))))
Этой байт на комнты или что? Какая разница какие там настройки? Все спрятано под апскелингом которое шакалит разрешение картинки
Там ещё какие-то сетчатые шейдеры по дефолту. Они скорее всего и жрут столько ибо какого-то прям сильного скачка по графону я не увидел. Походу из-за них такая низкая производительность, что во всех системках FSR/DLSS указан. То есть в нативном разрешении вообще мрак, а с RTX и вовсе капец.
это прикол?
3080 нормально тянет, в чем проблема? 🤷♂️
Когда некто начинает втирать что мол вот раньше никто на фпс и и тд не смотрел. играли и были довольны Я вспоминаю прикол что вот раньше была королева которая гордилась тем что мылась 2 (два) раза за всю жизнь. Ну так вот иди и нюхай немытых бомжих, тебе видно по кайфу))))))))))))))))
красивая игра , жаль что ничего не видно )))
FullHD i7 12700kf rtx 3070ti 32ram SSD
в лесу
настройки:
средние - 45-60fps
высокие-38-46fps
с лучами
средние: -25-32fps
высокие:-22-29fps
Это пздц, товарищи.
с dlss?
Ну вообще-то она до*уя требовательна, раз такие цифры у 8 гиговых карточек))
Отличная игра с потрясающей графикой. 👍👍👍
Подтверждаю, i7-7700k и RTX 3050, 16 gb RAM - 40-50 фпс, палет нормальный.
На каких настройках?
на оптимальных для данной конфигурации, которые игра устанавливает, там средний пресет + длсс.
Блин ну у меня же не 1050 или 1660. 3060 не плохая карта, давайте честны будем. Это ни разу не офисная затычка. Я не прошу 4к или лучи, но она даже с длсс 60 не выдает даже близко. Киберпанк выдает, Резик выдает даже в нативе, Ластуха выдаёт а тут это)))
это печально...
надо 60 стабильных, мэн
2690 v4 + 32 GB + gtx 1070 = 50-60 фпс на
....1024 × 768 😅
Ага без поддержки мешей игра на 1080ти выдает 20 с небольшим кадров, сказочник.
гтх 1070 это на каком разрешении?
Вообще не вижу проблем в производительности, игра очень хорошо оптимизирована
Слишком толсто
Я тоже сначала не видел, а потом промыл глаза от игрового мыла и разглядел.
А что толстого-то? что игра не запускается на картах 7 летней давности и плохо работает на 5-ти?
Она не работает нормально даже на картах 30 серии
А то что на 2х летней карте хреного работает это норм ага.
игра классная, оптимизация в день выхода ААА проекта в 2023 году нормальная. Сидящим до сих пор на 1060,хочу сказать что ныть по счет оптимизации сидя до сих пор на 1060, ну, в танки там поиграйте, че вам еще сказать.
У меня 3060 мне что делать? 720р 40 фпс с просадками. Статистика стима показывает что на 1060, 1050 минимум народу сидит уже, но вы все равно почему то продолжаете про них говорить.
Просадки до 30? Или до 10?
в среднем 35-37 в лесу, в городе чуть побольше, но это блин в 720р по сути. В нативе 1080р 30-35 где то в лесу. Пробовал с ультра на высокие всё поставить, фпс подрос на 5-7 кадров.
мб все такие надо настройки ставить какие указывают разрабы? А не выкручивать все на ультра? Для кого это пишут? Для твоей видяхи настройки надо средние и не более