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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
7.9 734 оценки

Alan Wake 2 не так уж и требовательна к железу. Игра отлично работает даже на бюджетных картах

Gruz_
Новости

Требования к Alan Wake 2 обрушились на нас как гром среди ясного неба, заставив опустить головы PC-геймеров. Однако оказалось, что все не так уж плохо. На самом деле, игра на удивление хорошо работает даже на бюджетных видеокартах.

Несомненно, в графическом плане Alan Wake 2 является одной из самых красивых игр, когда-либо созданных. Этот факт вкупе с представленными требованиями заставляет учащенно биться сердце из-за опасений, справятся ли с таким вызовом наши компьютеры.

Но благодаря порталу PC Gamer мы знаем, что не все так плохо. Бюджетные, современные видеокарты достаточно производительны, чтобы предложить удовлетворительный уровень играбельности в Alan Wake 2.

Особенно впечатляет производительность RX 7600. 66 FPS при 1920×1080 и средних настройках графики (текстуры, фильтрация теней, качество тумана и рельефа, детализация объектов находятся на высоком уровне, а плотность рассеянных объектов - на ультра) - отличный результат с точки зрения такой бюджетной карты.

RTX 3050 и RX 6600 также показали удовлетворительную производительность. Можно с уверенностью сказать, что она вполне играбельна - тем более что Alan Wake 2 оказывается очень красивой игрой даже на низких настройках. Как отмечает обозреватель PC Gamer, основная проблема возникла с Arc A750. Карта Intel показала худший результат в сравнении с другими бюджетными картами: падения частоты до 23 fps и заикания, возникающие каждые несколько секунд.

Получается, что Alan Wake 2 не так уж и требовательна, как нам всем казалось до сих пор. Хотя, чтобы насладиться всеми технологическими новшествами игры, уже требуется более мощное оборудование, но все равно результат очень хороший.

-47
85
Комментарии: 85
Ваш комментарий
MeduzaRUS

40фпс это норма?🤣

18
Azamat Atanaev

раньше люди играли и не думали о фпс а щас прям беда

11
Protocol10

нет, выше нормы. Норма 30 фпс.

9
Tabletka_aspirina Azamat Atanaev

раньше люди и в 720p играли, и на квадратных мониках, а еще когда-то кино на пленке смотрели и ходили в шляпах и курили трубки.

10
кум кумич Protocol10

Нет, норма - 24 фпса, ведь выше него, человеческий глаз не видит 😂

3
danilukHF кум кумич

НУ чет фильмы ты когда смотришь не жалуешься что 24 кадра у тебя лагают.

-12
Tabletka_aspirina

30-40 фпс это норма? Это при том, что ремейк РЕ2 выглядит куда красивее например, тут же одно мыло и пластилиновые рожи.

11
Koyaniskaci

Согласен. Они скопировали RE 2, 4 буквально по всем параметрам - механика, камера, боевая система. Все скопировали, кроме оптимизации Capcom

2
caliskan

ре2 намного хуже выглядит

-3
Kartonkratos

Бред пишешь, ремейку резика 2-3 и 4 далеко до alan wake 2!

-6
Koyaniskaci

Победитель в номинации худшей оптимизации года - определен.

10
Darth_Necros

Не забывай про City's Skyneline 2

0
ImSiberian Darth_Necros

А Шляпфилд у нас тут никак не при делах? Там все видимо отлично

0
Dark1994

Оптимизация шляпа, графон просто хороший, тот же тлоу ремейк который ругали за оптимизацию куда графонистей и куда лучше идет. 40 фпс это еще полбеды, у меня например постоянно грузятся текстуры, карта загружается секунд 5 и постоянные заикания звука, игра стоит на ссд, патч 1.0.6

8
caliskan

Тлоу и рядом не валялся по графике. Он ближе к какому нибудь резику. А тут некстген настоящий. На консолях такой графон только в следующем поколении будет

-15
Dark1994 caliskan

А в чем некстген? Графон уровня рдр 2, да и то в рдр анимации лиц и персонажей получше. В тлоу персонажи выглядят гораааздо лучше чем в аланн

3
worys

С картой все понятно, там не карта открывается а загружается целая локация где карта весит на стене, какое то гениальное решение :)

1
caliskan Dark1994

Освещение, трассировка, детализация, все лучше в алане. Рдр вообще под пс4 выходил

-4
Евгений Кондратенко caliskan
На консолях такой графон только в следующем поколении будет

В смысле в следующем? А чё на PS5 и XSX этой игры не существует?

-1
Константин Жангереев

Кто пишет текст? Я рассчитывал на новости, а не чтобы мне говорили черное это белое.

3
worys

Хм, интересные результаты у меня 3080 с ДЛСС качество а это нативные 960р с настройками

Вот при таких настройках 3080 дает железные 60 кадров везде где я пока успел поиграть в игре. Так вот "бюджетная" 3080 работает на разрешении ниже 1080р. Они где тесты то проводили в городе ? так в городе можно с максимальными лучами на 3080 получить 50 кадров. с этими же настройками что выше. Смешно слушать про нетребовательную к железу, когда для того что бы игра работала с нормальным фпс ей приходиться использовать ДЛСС который создавался что бы мощность карты под трассировку лучей высвобождать а не под имитацию оптимизации в игре....

3
кум кумич
2
MunchkiN 616

срузис 2007 года если так подумать тоже не был особенно требовательным на средних настройках. но челлендж был поиграть его на предельно максимальных настроуйках.

2
worys

Тут явная манипуляция, я уже видел на ютубе обзор типа 25 карт, чел тест делал в городе, где на грузка на карту очень низкая, весь замес в игре это лес где куча теней и прочих эффектов, там нагрузка сильно больше, еще бы в меню игры фпс меряли и говорил что вот мол смотрите как много на бюджетных картах кадров.

-1
cthulhu42

Так Крайзис предлагал революционную графику на то время и все понимали куда ресурсы железа уходят. Игры с такой графикой поголовно начали появляться только году в 2014. Что такого Алан предлагает революционного я хз.

2
worys cthulhu42

Да не чего, нафигачили эффектов, при этом все равно картинка выглядит средней, при этом как для игры строго сюжетно ориентированной в игре средний уровень анимации что лицевой что в целом.

2
cthulhu42 worys

Ну так и я о том же. Нет, картинка приятная в лесу особенно и освещение хорошее, но Ластуха например шустрее бегает, про Резик вообще молчу.

-2
Rorschach93

что за бред ?

1
Evgen 010

Не так страшен черт, как его малюют)

0
СнопакДоминатор

Вот сравнить графику и требования ремейка ласт оф ас и Алан вейка 2. Где взялись такие требования к железу у ремеди?

0
fox nemets

такого бреда я еще не слышал)))))))

0
Krio_ru

Этой байт на комнты или что? Какая разница какие там настройки? Все спрятано под апскелингом которое шакалит разрешение картинки

0
Евгений Кондратенко

Там ещё какие-то сетчатые шейдеры по дефолту. Они скорее всего и жрут столько ибо какого-то прям сильного скачка по графону я не увидел. Походу из-за них такая низкая производительность, что во всех системках FSR/DLSS указан. То есть в нативном разрешении вообще мрак, а с RTX и вовсе капец.

0
Sprintin

это прикол?

0
w2k

3080 нормально тянет, в чем проблема? 🤷‍♂️

0
1barac9U7ada7

Когда некто начинает втирать что мол вот раньше никто на фпс и и тд не смотрел. играли и были довольны Я вспоминаю прикол что вот раньше была королева которая гордилась тем что мылась 2 (два) раза за всю жизнь. Ну так вот иди и нюхай немытых бомжих, тебе видно по кайфу))))))))))))))))

0
Top Trader

красивая игра , жаль что ничего не видно )))

0
pnes8869

FullHD i7 12700kf rtx 3070ti 32ram SSD

в лесу

настройки:
средние - 45-60fps

высокие-38-46fps

с лучами

средние: -25-32fps

высокие:-22-29fps

Это пздц, товарищи.

0
AndrDen1988

с dlss?

0
Jarvis666

Ну вообще-то она до*уя требовательна, раз такие цифры у 8 гиговых карточек))

-1
Stetet

Отличная игра с потрясающей графикой. 👍👍👍

-4
GoslingGamer

Подтверждаю, i7-7700k и RTX 3050, 16 gb RAM - 40-50 фпс, палет нормальный.

-5
cthulhu42

На каких настройках?

-1
GoslingGamer cthulhu42

на оптимальных для данной конфигурации, которые игра устанавливает, там средний пресет + длсс.

2
cthulhu42 GoslingGamer

Блин ну у меня же не 1050 или 1660. 3060 не плохая карта, давайте честны будем. Это ни разу не офисная затычка. Я не прошу 4к или лучи, но она даже с длсс 60 не выдает даже близко. Киберпанк выдает, Резик выдает даже в нативе, Ластуха выдаёт а тут это)))

-1
брaтанчик cthulhu42

это печально...

-1
Sad_Sun_Fire

надо 60 стабильных, мэн

0
AlanZilon

2690 v4 + 32 GB + gtx 1070 = 50-60 фпс на

-7
кум кумич

....1024 × 768 😅

4
worys

Ага без поддержки мешей игра на 1080ти выдает 20 с небольшим кадров, сказочник.

2
danilukHF

гтх 1070 это на каком разрешении?

0
GoldenAbbys
0
Vinni-Pukh

Вообще не вижу проблем в производительности, игра очень хорошо оптимизирована

-12
Koyaniskaci

Слишком толсто

2
Lanre V

Я тоже сначала не видел, а потом промыл глаза от игрового мыла и разглядел.

0
Vinni-Pukh Koyaniskaci

А что толстого-то? что игра не запускается на картах 7 летней давности и плохо работает на 5-ти?

-4
Koyaniskaci Vinni-Pukh

Она не работает нормально даже на картах 30 серии

1
cthulhu42 Vinni-Pukh

А то что на 2х летней карте хреного работает это норм ага.

1
Sakateka

игра классная, оптимизация в день выхода ААА проекта в 2023 году нормальная. Сидящим до сих пор на 1060,хочу сказать что ныть по счет оптимизации сидя до сих пор на 1060, ну, в танки там поиграйте, че вам еще сказать.

-15
cthulhu42

У меня 3060 мне что делать? 720р 40 фпс с просадками. Статистика стима показывает что на 1060, 1050 минимум народу сидит уже, но вы все равно почему то продолжаете про них говорить.

4
Sakateka cthulhu42

Просадки до 30? Или до 10?

-3
cthulhu42 Sakateka

в среднем 35-37 в лесу, в городе чуть побольше, но это блин в 720р по сути. В нативе 1080р 30-35 где то в лесу. Пробовал с ультра на высокие всё поставить, фпс подрос на 5-7 кадров.

1
DeadRemix cthulhu42

мб все такие надо настройки ставить какие указывают разрабы? А не выкручивать все на ультра? Для кого это пишут? Для твоей видяхи настройки надо средние и не более

-1