Alan Wake 2 - самая быстро продаваемая игра Remedy: продажи превысили 1.3 млн копий

Некоторые считали, что Alan Wake 2 - коммерческий провал. Это предположение было основано на том, что Remedy не раскрывала данные о продажах игры. Однако, как оказалось, это далеко не так. На самом деле Alan Wake 2 - самая быстро продаваемая игра Remedy на сегодняшний день.
Как сообщила Remedy, игра разошлась тиражом более 1,3 миллиона копий по всему миру. За первые два месяца Alan Wake 2 продала на 50 % больше копий и в три раза больше цифровых копий, чем Control за первые четыре месяца. Так что да, вы можете быть уверены, что Remedy не находится в финансовом кризисе после разработки этой хоррор-игры.
Команда также ожидает, что у Alan Wake 2 будет длинный хвост продаж. О, и если вам интересно, то нет. До сих пор нет информации о том, когда и выйдет ли Alan Wake 2 в Steam.
Alan Wake 2 вышла в октябре 2023 года и является одной из немногих игр ААА, в которых на ПК были реализованы эффекты Path Tracing. Remedy также устранила большинство проблем, о которых мы сообщали. Но не только это, но и дополнительные улучшения производительности. Таким образом, игра находится в еще лучшем состоянии, чем ее стартовая версия.
Наконец, Remedy заявила, что продолжит поддерживать Alan Wake 2. В настоящее время команда работает над двумя платными DLC, которые расширят сюжет игры. Игроки также могут ожидать новых обновлений и патчей.
В стиме было бы больше продаж)Как то мало 1.3кк за 4 месяца продаж
Закончится временная эксклюзивность и будут в стиме продажи.
Тем более через годик и пк помощнее у людей появятся чтоб поиграть)
Не уверен на сколько это много для такой игры. И хотя она не много душновата, я рад за ребят.
ну, раньше и обстановка другая была, и игроков меньше было. и поставлять игры было труднее на другой край света
а тут 1,3 ляма никчемные цифры. ну пусть тим свин радуется. потом заберём бесплатно в его же ларьке, как и другие эксклюзивы
Хорошо. Я бы тоже купил если бы в стиме выпустили
Помню новость Mass effect 2 "за 4 дня 2млн копий". А ему 14 лет, сейчас игроков-геймеров в 5 раз больше.
О, я очень рад за Remedy. Когда были новости о провале, сильно расстроился. Так не то что до продолжения могло не дойти, но и DLC бы забросили.
Хочется чтоб такие игры максимально окупались, потому что это действительно классный и уникальный продукт. И очень хочется чтоб таких игр было больше.
Но к сожалению хорошо окупаются всякие онлайн дрочильни и прочие донатные помойки(
Такие проекты - всегда риск, АВ2 игра очень специфическая и как бы там не говорили сами Ремеди, она не самостоятельная и требует прохождения предыдущих проектов, для понимания происходящего. Хотя соглашусь, уж лучше такие игры, с оригинальным идеями, чем инклюзивное г@вно.
Безусловно специфическая и рискованная.
Но это настоящее творчество в чистом виде. Искусство. Я не говорю, что ВСЕ игры должны быть такими, но таких становится крайне мало. Студии боятся риска и выпускают шаблонные проекты в шаблонных жанрах.
Хорроры вообще один из моих НЕлюбимых жанров и первый АВ не зашел.
Но вторая часть великолепна. Видно, что это продуманный до мелочей проект, целостный, а не просто компиляция шаблонов из разных игр.
Сцена с мюзиклом, как и сцена в библиотеке в Контрол - это же прям чудо какое то)
игра для продажи новых видеокарт
На самом деле для такого мощного и дорогого блокбастера 1.300.000 копий это очень мало.
Игра 70млн стоила вместе с рекламой, нынче это даже ААА не назвать.
Ну, многим современным ААА и сотни миллионов не помогают быть интересными. Хотя мнения по AW2 разделились, для меня это настоящая, большая игра.
Всего-то??? Ну пусть так, рад за них)
Игра-полная чернуха.
1.3 млн - это провал для игры с таким бюджетом и таким пиаром. 1.3 млн сделала helldrivers 2 на двух платформах (а не трех) за две недели, если не меньше. Игру, которую не особо пиарили и от которой особо никто ничего не ждал.
Возможно не стоило отказываться от физических носителей на консолях.
В общем, ждём скоро в подписках
Распиаренный кал
Фанат морхухна?)