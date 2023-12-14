У пользователей возникли опасения по поводу продаж Alan Wake 2

Прошло почти два месяца с момента выхода Alan Wake 2. Хотя игра, несомненно, пользуется огромным успехом у фанатов, финансовые показатели, возможно, не оправдали ожиданий.
Несмотря на впечатляющий релиз хоррора, Remedy Entertainment до сих пор не объявила никаких данных о продажах, что может говорить о том, что игра продалась не слишком хорошо. Но это не главный фактор, ведь и многие другие не разглашают подобную информацию.
Обеспокоенность вызвало сообщение Мэта Пискателлы из Circana о том, что игра не смогла попасть даже в сотню лучших игр на Xbox и PlayStation. Хотя продажи Epic Games не были учтены, это все равно стало серьезным тревожным сигналом.
Есть несколько вопросов о продажах Alan Wake II... Согласно данным Circana's Player Engagement Tracker, Alan Wake II заняла 147-е место по количеству активных пользователей в ноябре на XBS и 113-е на PlayStation 5.
В 2023 году Remnant 2 разошлась тиражом в 1 миллион копий за неделю. Поэтому были основания полагать, что Alan Wake 2 добьется еще больших результатов, но спустя почти два месяца после запуска Remedy Entertainment так и не сделала никаких заявлений.
Если игра действительно продается плохо, то у такого результата может быть несколько причин. На ПК Alan Wake 2 является эксклюзивом Epic Games. Большинство людей недолюбливают этого издателя по сравнению с другими платформами, такими как Steam или GOG. Поэтому продажи могли упасть после такого решения.
Кроме того, хоррор-игра не получила физического релиза. Несмотря на цифровую эпоху, многие люди по-прежнему предпочитают покупать физические копии. Оба фактора в совокупности могли привести к низким показателям Alan Wake 2.
Да сама франшиза была малоизвестной. Поэтому особого ажиотажа перед выходом игры не наблюдалось, но критики восприняли ее на ура.
Даже несмотря на отсутствие данных о продажах, нельзя отрицать, что Alan Wake 2 - одна из лучших игр этого года. Она подчеркивает, что игры в жанре ужасов могут отделяться от Resident Evil или Silent Hill, демонстрируя уникальный взгляд разработчиков на этот жанр.
Почему пользователи вообще тревожатся об объемах продаж игр?
facepalm какой-то
Потому что это напрямую влияет, будет ли у игры продолжение. Именно из-за слабых продаж первой части пришлось ждать 13 лет вторую.
Ну просто здесь 2 фактора не в пользу издателя. Это эксклюзивность egs и отсутствие физических носителей которые могли бы увеличить продажи за счёт коллекционеров . Я к примеру не стал еë покупать потому-что в egs не покупаю. Думаю многие сделали также а на консолях цифра многих тоже ненужна . Об этом почему то молчат хотя это важно
Факт и согласен, кому нафиг нужна эта эксклюзивность, только проблемы для продаж создают.
Оригинал кстати тоже провалился из за эксклюзивности xbox 360 одна из причин и спустя 13 лет на теже грабли.
Ну да фины в очередной раз наступают на те же грабли, особенно с Quantum Break когда на старте она была эксклюзивом коробки и Micorsoft Store и стоила 4к рублей, а после релиза в стиме за 700 рублей она никому не нужна была.
Унылая шляпа тысячелетия плохо продаётся? Вот это новость!
Игра вышла в егс. Егс им большую часть разработки игры покрыли с чего такие переживания?
С того, что продолжение покрывать будет некому, всего-то делов.
Ну получить финансы на разработку одно, но получить прибыл с продаж другое, разраб(издатель) хочет прибыли, EGS прибыл не принесёт это и так ясно, да эксклюзив и это никому нафиг не интересно.
Через год выйдет в стиме. Ещё доберет в продажах. Метро эксодус тоже в егс не особо покупали, а в стиме через год ещё неплохо продались думаю тут будет аналогичная история
Ну Метро эксодус в принципе ждали, может она и добрала в продажах в стиме, а Алан Вуке 2 не думаю что кому то будет нужен в стиме особенно за фулл прайс после эксклюзива в EGS.
Я же говорил что био мусор, ещё и мутный
Биомусор, который выиграл 3 премии на The Game Awards?
А чего тревожиться? По поводу чего? Игра не была ожидамой. Если говорить своими именами, это параша полная.
Спустя 13 лет выпускать продолжение сингл игры.
Отмечу. это не булли. это не слипинг догс и не изометрический фаллаут которые будут ждать со слюной у рта.
Сами-то поняли, что написали?
Да
У кого как. Лично я еще с релиза первой части на ПК ждал продолжения.
А сравнивать фанатскую Вейка с фанатской базой того же Fallout очень глупо.