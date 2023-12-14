У пользователей возникли опасения по поводу продаж Alan Wake 2

Прошло почти два месяца с момента выхода Alan Wake 2. Хотя игра, несомненно, пользуется огромным успехом у фанатов, финансовые показатели, возможно, не оправдали ожиданий.

Несмотря на впечатляющий релиз хоррора, Remedy Entertainment до сих пор не объявила никаких данных о продажах, что может говорить о том, что игра продалась не слишком хорошо. Но это не главный фактор, ведь и многие другие не разглашают подобную информацию.

Обеспокоенность вызвало сообщение Мэта Пискателлы из Circana о том, что игра не смогла попасть даже в сотню лучших игр на Xbox и PlayStation. Хотя продажи Epic Games не были учтены, это все равно стало серьезным тревожным сигналом.

Есть несколько вопросов о продажах Alan Wake II... Согласно данным Circana's Player Engagement Tracker, Alan Wake II заняла 147-е место по количеству активных пользователей в ноябре на XBS и 113-е на PlayStation 5.

В 2023 году Remnant 2 разошлась тиражом в 1 миллион копий за неделю. Поэтому были основания полагать, что Alan Wake 2 добьется еще больших результатов, но спустя почти два месяца после запуска Remedy Entertainment так и не сделала никаких заявлений.

Если игра действительно продается плохо, то у такого результата может быть несколько причин. На ПК Alan Wake 2 является эксклюзивом Epic Games. Большинство людей недолюбливают этого издателя по сравнению с другими платформами, такими как Steam или GOG. Поэтому продажи могли упасть после такого решения.

Кроме того, хоррор-игра не получила физического релиза. Несмотря на цифровую эпоху, многие люди по-прежнему предпочитают покупать физические копии. Оба фактора в совокупности могли привести к низким показателям Alan Wake 2.

Да сама франшиза была малоизвестной. Поэтому особого ажиотажа перед выходом игры не наблюдалось, но критики восприняли ее на ура.

Даже несмотря на отсутствие данных о продажах, нельзя отрицать, что Alan Wake 2 - одна из лучших игр этого года. Она подчеркивает, что игры в жанре ужасов могут отделяться от Resident Evil или Silent Hill, демонстрируя уникальный взгляд разработчиков на этот жанр.