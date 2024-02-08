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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 066 оценок

Alan Wake II получила новое обновление

AceTheKing
Новости

Студия Remedy объявила о том, что выпустила новый патч 1.0.16 для игры Alan Wake II. Патч не слишком большой и в первую очередь направлен на исправление неприятных ошибок в игре.

  • Xbox – исправлены случайные вылеты при выходе из игры или при приостановке игры;
  • Исправлены случаи, когда игроки не могли выйти из интерактивных заметок и контейнеров (например, детские стишки или головоломка с дробовиком в магазине Covenience);
  • Исправлена пропажа ключей от маяка после открытия последнего тайника Культа на озере Колдрон;
  • Исправлен "волшебный" арбалет Саги - теперь он остается в коробке из-под обуви, если его туда положить, и больше не появляется у нее на спине.

Alan Wake II вышла в прошлом году на PC, Xbox Series X/S и PS5. Игра получила отличные оценки критиков и множество наград.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
romero52

Графений топ (rtx 4080 в 1440p на всех ультра)

2
dsxcvf

на 20 4090 еще круче

2
Demian1

Есть люди которые играют на 1650?

0
MythicalTiernan

В Стиме в стате же полно еще, кто в CS, Дотку и какой нибудь Team Fortress с ГТА играет дохринелион лет уже!

1