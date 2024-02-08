Alan Wake II получила новое обновление

Продолжение психологического триллера Alan Wake, действие которого происходит в Брайт Фоллс, уютном городке на Тихоокеанском Северо-Западе. Здесь начинается серия загадочных убийств, которые привлекают внимание Саги Андерсон — опытного агента ФБР, известного своим умением раскрывать самые запутанные дела. Она приезжает в Брайт Фоллс, чтобы выяснить, кто и зачем совершает эти жестокие преступления.
Но расследование оказывается не таким простым, как кажется. Андерсон находит страницы рукописи триллера, который постепенно становится реальностью. Страницы принадлежат Алану Уэйку, знаменитому писателю, который пропал без вести в Брайт Фоллс более десяти лет назад.
Алан Уэйк жив, но он живёт в аду. 13 лет он находится во власти Темной обители, где его собственные кошмары и фантазии оживают и преследуют его. 13 лет он пытается сохранить рассудок и написать историю, которая освободит его от этого заточения. Пока ему это не удаётся.
Проникнитесь сюжетом Alan Wake 2 и узнайте историю с двух сторон. Переключайтесь между Андерсон, рискующей всем ради раскрытия правды, и Уэйком, который борется за своё спасение и пытается изменить реальность своими словами.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10 / 11
Процессор: Intel Core i5-7600K или аналог от AMD
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 90 ГБ (рекомендуется SSD)
Другое: конфигурация для низких настроек графики при разрешении 1080p и с 30 ФПС
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10 / 11
Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или аналог от Intel
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 90 ГБ (рекомендуется SSD)
Другое: конфигурация для высоких настроек графики при разрешении 4K и с 60 ФПС
Графений топ (rtx 4080 в 1440p на всех ультра)
на 20 4090 еще круче
Есть люди которые играют на 1650?
В Стиме в стате же полно еще, кто в CS, Дотку и какой нибудь Team Fortress с ГТА играет дохринелион лет уже!