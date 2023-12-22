Эксперты Digital Foundry составили топ игр 2023 года с лучшей графикой

Digital Foundry выпустила новое видео, в котором назвала 10 игр с лучшей графикой, вышедших в 2023 году. В частности, любителям техники пришлось нелегко: три первых места заняли Alan Wake 2, Avatar: Frontiers of Pandora и Cyberpunk 2077 с RT Overdrive, которые практически сравнялись.
Смотрите полный топ-10:
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Alan Wake 2
- Cyberpunk 2077 RT Overdrive
- Marvel's Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Hi-Fi Rush
- Resident Evil 4 Remake
- Robocop: Rogue City
- Final Fantasy 16
- Star Wars Jedi: Survivor
Как мы видим, первые три места занимают игры, сочетающие в себе передовую графику и использующие действительно передовые технологии трассировки лучей. Однако список, составленный Digital Foundry, основан не только на тех играх, которые смогли расширить границы графических технологий в абсолютном смысле, но и на тех, которые были грамотно спроектированы и смогли в полной мере использовать преимущества ограниченного аппаратного обеспечения, на котором они работают.
В этом смысле Hi-Fi Rush и Super Mario Bros. Wonder являются хорошими примерами, поскольку им удалось выделиться благодаря изысканному графическому стилю и безупречной технической реализации.
Обе игры достигли поставленных целей по производительности, обеспечив стабильно отзывчивый геймплей, чего не смогли сделать многие консольные релизы, особенно на Switch, где в этом году вышло несколько, возможно, слишком амбициозных релизов. Что еще более важно, эти две игры добились таких результатов, не слишком полагаясь на методы восстановления изображения для борьбы с низким базовым разрешением - технику, которая более активно использовалась в 2023 году на всех платформах и в результате которой многим консольным релизам сильно не хватало резкости и общего качества изображения.
Где-то радуется Нинтендо-дрочер.
а что не так? я понимаю, что вы, школота, считаете графикой фотореализм, но графика это совсем другое!
Другое это 3д модели 2005го года?
Это высер для детей дошкольного возраста, как вообще это играми можно назвать!
Хз- как показывают опросы геймеров, графика сейчас является отнюдь не решающим фактором. Красивой картинки мало, чтобы склонить к покупке, а тем более удержать в игре.
Скажи это графодрочерам.
Avatar: Frontiers of Pandora? Вы что мать вашу смеётесь!)))
Ну ты запусти и выкрути графику на макс. И главное глазки то открой. А не с закрытыми как ты обычно делаешь.
Игра красивая. Что не отменяет того что сюжет персонажи игровые активности в открытом мире отстой.
На столько хороша, что графика в открытом мире лучше коридорного Alan Wake 2 или речь про совокупность деталей и эффектов?
То есть мыльная трава это норм? На такой расцветке ничего не видно цветастое вырви глаз.
Это уровень фаллаута 76.
Так детализация мира зашкаливает, освещение отличное, текстуры норм, в плане визуала игра пушка, хотя с Аланом можно поспорить за первое место!
Да у него поди gtx 1050