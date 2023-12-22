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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 848 оценок

Эксперты Digital Foundry составили топ игр 2023 года с лучшей графикой

butcher69
Новости

Digital Foundry выпустила новое видео, в котором назвала 10 игр с лучшей графикой, вышедших в 2023 году. В частности, любителям техники пришлось нелегко: три первых места заняли Alan Wake 2, Avatar: Frontiers of Pandora и Cyberpunk 2077 с RT Overdrive, которые практически сравнялись.

Смотрите полный топ-10:

  1. Avatar: Frontiers of Pandora
  2. Alan Wake 2
  3. Cyberpunk 2077 RT Overdrive
  4. Marvel's Spider-Man 2
  5. Super Mario Bros. Wonder
  6. Hi-Fi Rush
  7. Resident Evil 4 Remake
  8. Robocop: Rogue City
  9. Final Fantasy 16
  10. Star Wars Jedi: Survivor

Как мы видим, первые три места занимают игры, сочетающие в себе передовую графику и использующие действительно передовые технологии трассировки лучей. Однако список, составленный Digital Foundry, основан не только на тех играх, которые смогли расширить границы графических технологий в абсолютном смысле, но и на тех, которые были грамотно спроектированы и смогли в полной мере использовать преимущества ограниченного аппаратного обеспечения, на котором они работают.

В этом смысле Hi-Fi Rush и Super Mario Bros. Wonder являются хорошими примерами, поскольку им удалось выделиться благодаря изысканному графическому стилю и безупречной технической реализации.

Обе игры достигли поставленных целей по производительности, обеспечив стабильно отзывчивый геймплей, чего не смогли сделать многие консольные релизы, особенно на Switch, где в этом году вышло несколько, возможно, слишком амбициозных релизов. Что еще более важно, эти две игры добились таких результатов, не слишком полагаясь на методы восстановления изображения для борьбы с низким базовым разрешением - технику, которая более активно использовалась в 2023 году на всех платформах и в результате которой многим консольным релизам сильно не хватало резкости и общего качества изображения.
-11
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
0ncnjqybr
Hi-Fi Rush и Super Mario Bros
15
Maxthon80

Где-то радуется Нинтендо-дрочер.

2
PlatinumJack

а что не так? я понимаю, что вы, школота, считаете графикой фотореализм, но графика это совсем другое!

1
Сережаа PlatinumJack

Другое это 3д модели 2005го года?

-1
neeXXXT PlatinumJack

Это высер для детей дошкольного возраста, как вообще это играми можно назвать!

0
Alex Row

Хз- как показывают опросы геймеров, графика сейчас является отнюдь не решающим фактором. Красивой картинки мало, чтобы склонить к покупке, а тем более удержать в игре.

3
Миханик Шестеренкин

Скажи это графодрочерам.

0
Artery Kaulitz
В этом смысле Hi-Fi Rush и Super Mario Bros. Wonder являются хорошими примерами, поскольку им удалось выделиться благодаря изысканному графическому стилю и безупречной технической реализации.
-2
DavieDzhons

Avatar: Frontiers of Pandora? Вы что мать вашу смеётесь!)))

-8
D1Werty

Ну ты запусти и выкрути графику на макс. И главное глазки то открой. А не с закрытыми как ты обычно делаешь.

Игра красивая. Что не отменяет того что сюжет персонажи игровые активности в открытом мире отстой.

3
Kenn1y D1Werty

На столько хороша, что графика в открытом мире лучше коридорного Alan Wake 2 или речь про совокупность деталей и эффектов?

-2
вупсич пупсич D1Werty

То есть мыльная трава это норм? На такой расцветке ничего не видно цветастое вырви глаз.
Это уровень фаллаута 76.

-1
neeXXXT

Так детализация мира зашкаливает, освещение отличное, текстуры норм, в плане визуала игра пушка, хотя с Аланом можно поспорить за первое место!

2
zatohka D1Werty

Да у него поди gtx 1050

0