Эксперты из Digital Foundry рассказали, как создавался потрясающий визуал в Alan Wake 2

Wake, на который игроки ждали более 13 лет. Финская студия Remedy Entertainment сумела представить интересное продолжение оригинальной истории, подарив игрокам уникальную постановку и превосходную визуальную составляющую. О графическом аспекте Alan Wake 2 решили рассказать более подробно технические эксперты из Digital Foundry, раскрыв некоторые художественные приемы авторов.
В Digital Foundry вновь отметили, что считают сиквел Alan Wake одним из самых визуально привлекательных игровых проектов, вышедших за последние несколько лет. Хоррор поражает качеством лицевой анимации, уделяет особое внимание освещению и демонстрирует уникальную комбинацию различных визуальных эффектов.
Пытаясь разобраться в перспективности Steam Deck и Xbox Series S для игр на Unreal Engine 5, команда Digital Foundry опубликовала подробное видео о секретах графики и художественного сектора Alan Wake 2, которое вы можете увидеть выше.
Журналисты затронули самые разные темы — от шейдеров до управления трассировкой лучей, кроссплатформенной оптимизации и проблем, с которыми столкнулась Remedy при масштабировании игры на таких системах, как Xbox Series S и менее производительные ПК.
По словам членов внутренней команды Remedy, занимавшихся графикой в Alan Wake 2, решение исключить трассировку лучей из консольных версий было принято на самых ранних этапах разработки из-за большого количества полигонов, которыми нужно было управлять, широкого использования освещения и эффектов частиц как части игрового и повествовательного опыта, и, очевидно, из-за производительности, которую нужно было гарантировать на платформах Microsoft и Sony текущего поколения.
А как же будущее от кутки всего за 2000 баксов(4090, которая хоть как-то с натугом тянет), нужно еще немного подождать? В 9090TI хоть будет уже полноценно?
А, а про игровые механики есть что сказать?
Получай свою ходьбу и не ной, перестрелки выйдут отдельным длс за 20 баксов)))
там перестрелок мама не горюй, ты о чем вообще
а что тебе механики?все там нормально, анимации крутые, врагов много, какие тебе механики нужны, на самолете летать?
"потрясающий визуал"
Пха-ха-ха!
а где ты видел лучше, в перешарпленном ведьмаке?
эффекты классные, картинка мыло один хрен
Эффекты уровня Квантума 5 летней давности, который как-то и без трассировки справлялся, не требуя карт за 200 тонн)))
в лом чтоли 4 строчки поправить в конфиге? какое у тебя там мыло?
Визуал в алане интереснее, речь не только про технический аспект графона, а в общем дизайне сцен, игры света и тени, это и делает визуал гораздо более притягательным
с технической стороны не спорю, огрехи существенные, откровенно положенный болт на оптимизейшен
Дружище, чеши за огнетушителем