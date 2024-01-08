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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 932 оценки

Эксперты из Digital Foundry рассказали, как создавался потрясающий визуал в Alan Wake 2

Gutsz
Новости

Wake, на который игроки ждали более 13 лет. Финская студия Remedy Entertainment сумела представить интересное продолжение оригинальной истории, подарив игрокам уникальную постановку и превосходную визуальную составляющую. О графическом аспекте Alan Wake 2 решили рассказать более подробно технические эксперты из Digital Foundry, раскрыв некоторые художественные приемы авторов.

В Digital Foundry вновь отметили, что считают сиквел Alan Wake одним из самых визуально привлекательных игровых проектов, вышедших за последние несколько лет. Хоррор поражает качеством лицевой анимации, уделяет особое внимание освещению и демонстрирует уникальную комбинацию различных визуальных эффектов.

Пытаясь разобраться в перспективности Steam Deck и Xbox Series S для игр на Unreal Engine 5, команда Digital Foundry опубликовала подробное видео о секретах графики и художественного сектора Alan Wake 2, которое вы можете увидеть выше.

Журналисты затронули самые разные темы — от шейдеров до управления трассировкой лучей, кроссплатформенной оптимизации и проблем, с которыми столкнулась Remedy при масштабировании игры на таких системах, как Xbox Series S и менее производительные ПК.

По словам членов внутренней команды Remedy, занимавшихся графикой в Alan Wake 2, решение исключить трассировку лучей из консольных версий было принято на самых ранних этапах разработки из-за большого количества полигонов, которыми нужно было управлять, широкого использования освещения и эффектов частиц как части игрового и повествовательного опыта, и, очевидно, из-за производительности, которую нужно было гарантировать на платформах Microsoft и Sony текущего поколения.

-7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
По словам членов внутренней команды Remedy, занимавшихся графикой в Alan Wake 2, решение исключить трассировку лучей из консольных версий было принято на самых ранних этапах разработки из-за большого количества полигонов

А как же будущее от кутки всего за 2000 баксов(4090, которая хоть как-то с натугом тянет), нужно еще немного подождать? В 9090TI хоть будет уже полноценно?

6
LuckyKon
1
Макс Макс 007

А, а про игровые механики есть что сказать?

6
Гена Транквилизатор

Получай свою ходьбу и не ной, перестрелки выйдут отдельным длс за 20 баксов)))

8
real19911 Гена Транквилизатор

там перестрелок мама не горюй, ты о чем вообще

-9
real19911

а что тебе механики?все там нормально, анимации крутые, врагов много, какие тебе механики нужны, на самолете летать?

-10
Siriy

"потрясающий визуал"

Пха-ха-ха!

4
real19911

а где ты видел лучше, в перешарпленном ведьмаке?

-9
fforimen

эффекты классные, картинка мыло один хрен

1
Гена Транквилизатор

Эффекты уровня Квантума 5 летней давности, который как-то и без трассировки справлялся, не требуя карт за 200 тонн)))

8
real19911

в лом чтоли 4 строчки поправить в конфиге? какое у тебя там мыло?

-7
fforimen Гена Транквилизатор

Визуал в алане интереснее, речь не только про технический аспект графона, а в общем дизайне сцен, игры света и тени, это и делает визуал гораздо более притягательным
с технической стороны не спорю, огрехи существенные, откровенно положенный болт на оптимизейшен

0
fforimen real19911

Дружище, чеши за огнетушителем

2