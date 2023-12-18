Издание VG247 выбрало игру года - это не Baldur's Gate 3

Alan Wake 2 понравилась авторам издания больше всего
Издание VG247 признало Alan Wake 2 игрой года. Авторы посвятили хоррору от Remedy специальный ролик на YouTube.
Alan Wake 2 была номинирована на The Game Awards сразу в нескольких номинациях и получила три статуэтки. Однако в главной категории — «Игра года» — победа досталась Baldur's Gate 3.
Ранее издание IGN опубликовало свой персональный итог, где игрой года стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, опередив Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и других номинантов.
ИГРА ГОДА 2023 Baldur's Gate 3 выбрало издание и это не VG247. Кто ни будь знает что такое VG247 ?
Продажные ноунейм журналюги, которые понаставят свои 10/10
Типичные и продажные журналюги, любящее некачественные и душые игры как AW2. Я пытался играть в эту душную и крайне унылую игру как Alan Wake, я еле эту дичь осилил, уж сильно спать захотелось. Геймплей неинтересен, персонажи унылые, история всратая, а геймплей сильно монотонный. Играть в такое, это значить не ценить время и свои нервы.
Значит ты не ценишь своё время и нервы раз прошел этот высер до конца.Ну кто то же должен заниматься этим дерьмом предупреждая остальных чтобы они воздержались от прохождения подобного.
Чел прошел игру чисто, чтоб отбить потраченные деньги. Я так же делаю.
Аналогично можно сказать про BG 3 - унылая пошаговая дрисня, но какие то издания дали это дрисне игру года, чего ты там то ротик свой не разиваешь или любое мнение отличное от твоего не имеет места ?
Мда уж..Это тоже самое что например накупить еды в консервах а она оказалась просроченой но через немогу и нехочу её схавать потому что денег жалко.Удачи вам хавноеды.
От просроченных консервов можно душу Аллаху отдать.
Сколько же этих изданий прочих развелось, каждый второй выбирает игру года
Я наверно открою тебе глаза, но крупных игровых изданий в мире довольно много, и я не знаю законов, по которым они не имеют право составлять свой топ игр!
И помни! Инакомыслие запрещено законом.
пускай держат в курсе.
Почему бы и нет. Тоже отличная.
Я правда хз что за издание такое...
Baldur gate 3 - игра года по версии народных пользователей
Да как они посмели? В игре же всех удовлетворили! Там и геи есть, и лесби, зоофилия даже.....может педофилии не хватает(или там это есть)?
Ну хоть где-то не победила эта переоценённая пошаговая скукотища, уже радует! А то носятся все с ней, словно это какая-то игра века, а по сути обычная игра, пропитанная повесткой для ЛГБТшников, ещё с устаревшей изометрией и никому не нужным кубиком. Тот же Alan Wake 2 гораздо интереснее и красивее, который я полностью прошла в отличие от этой полустратегии, которую снесла через 10 минут!