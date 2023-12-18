на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 828 оценок

Издание VG247 выбрало игру года - это не Baldur's Gate 3

Simple Jack
Новости

Alan Wake 2 понравилась авторам издания больше всего

Издание VG247 признало Alan Wake 2 игрой года. Авторы посвятили хоррору от Remedy специальный ролик на YouTube.

Alan Wake 2 была номинирована на The Game Awards сразу в нескольких номинациях и получила три статуэтки. Однако в главной категории — «Игра года» — победа досталась Baldur's Gate 3.

Ранее издание IGN опубликовало свой персональный итог, где игрой года стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, опередив Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и других номинантов.

Источник  
-14
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

ИГРА ГОДА 2023 Baldur's Gate 3 выбрало издание и это не VG247. Кто ни будь знает что такое VG247 ?

10
Maxthon80

Продажные ноунейм журналюги, которые понаставят свои 10/10

3
Maxthon80
Издание VG247 выбрало игру года - это не Baldur's Gate 3

Типичные и продажные журналюги, любящее некачественные и душые игры как AW2. Я пытался играть в эту душную и крайне унылую игру как Alan Wake, я еле эту дичь осилил, уж сильно спать захотелось. Геймплей неинтересен, персонажи унылые, история всратая, а геймплей сильно монотонный. Играть в такое, это значить не ценить время и свои нервы.

4
B e s i k

Значит ты не ценишь своё время и нервы раз прошел этот высер до конца.Ну кто то же должен заниматься этим дерьмом предупреждая остальных чтобы они воздержались от прохождения подобного.

0
Алан Битаров B e s i k

Чел прошел игру чисто, чтоб отбить потраченные деньги. Я так же делаю.

1
neeXXXT

Аналогично можно сказать про BG 3 - унылая пошаговая дрисня, но какие то издания дали это дрисне игру года, чего ты там то ротик свой не разиваешь или любое мнение отличное от твоего не имеет места ?

-6
B e s i k Алан Битаров

Мда уж..Это тоже самое что например накупить еды в консервах а она оказалась просроченой но через немогу и нехочу её схавать потому что денег жалко.Удачи вам хавноеды.

1
cuckold B e s i k

От просроченных консервов можно душу Аллаху отдать.

0
Unicorling

Сколько же этих изданий прочих развелось, каждый второй выбирает игру года

3
neeXXXT

Я наверно открою тебе глаза, но крупных игровых изданий в мире довольно много, и я не знаю законов, по которым они не имеют право составлять свой топ игр!

1
ЕвМи

И помни! Инакомыслие запрещено законом.

0
muxamor2011

пускай держат в курсе.

0
Кей Овальд

Почему бы и нет. Тоже отличная.
Я правда хз что за издание такое...

0
shit again

Baldur gate 3 - игра года по версии народных пользователей

0
3Lexas

Да как они посмели? В игре же всех удовлетворили! Там и геи есть, и лесби, зоофилия даже.....может педофилии не хватает(или там это есть)?

0
Ashley_Star

Ну хоть где-то не победила эта переоценённая пошаговая скукотища, уже радует! А то носятся все с ней, словно это какая-то игра века, а по сути обычная игра, пропитанная повесткой для ЛГБТшников, ещё с устаревшей изометрией и никому не нужным кубиком. Тот же Alan Wake 2 гораздо интереснее и красивее, который я полностью прошла в отличие от этой полустратегии, которую снесла через 10 минут!

-3