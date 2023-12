Издание VG247 выбрало игру года - это не Baldur's Gate 3

Alan Wake 2 понравилась авторам издания больше всего

Издание VG247 признало Alan Wake 2 игрой года. Авторы посвятили хоррору от Remedy специальный ролик на YouTube.

Alan Wake 2 была номинирована на The Game Awards сразу в нескольких номинациях и получила три статуэтки. Однако в главной категории — «Игра года» — победа досталась Baldur's Gate 3.

Ранее издание IGN опубликовало свой персональный итог, где игрой года стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, опередив Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и других номинантов.