Компания Remedy представила закулисный ролик о разработке Alan Wake 2

В преддверии выхода игры Alan Wake 2, который состоится в конце этого месяца, компания Remedy Entertainment представила новый видеоролик, рассказывающий о разработке игры за кулисами с участием различных участников.
Наряду с подробным описанием того, чего игроки могут ожидать от выхода игры, в ролике присутствуют субтитры, чтобы было удобнее следить за развитием событий.
"Alan Wake 2 - это напряженная история и многослойная тайна, которая отправляет игроков в два тревожных путешествия, идущих параллельно и перекликающихся друг с другом странным и неожиданным образом", - говорит Сэм Лейк, креативный директор и ведущий сценарист Alan Wake 2. "Расследование агента ФБР Саги Андерсон, новичка в мире Alan Wake, предлагает игрокам уникальный взгляд на эту игру в жанре survival horror".
Новым игрокам предстоит пройти через агента ФБР Сагу Андерсон, которая отправляется в Брайт Фоллс, чтобы расследовать серию убийств, происходящих в городе. На это, скорее всего, и уйдет основная часть кампании, так как Пуха уточнил, как игроки будут переключаться между двумя главными героями. У каждого персонажа будет свой набор миссий, отдельный друг от друга, поэтому не будет возможности пройти один и тот же уровень дважды за разных персонажей.
Alan Wake 2 выйдет в цифровом виде для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 27 октября 2023 года. Физический релиз не планируется.
Remedy делает в целом отличные игры, но такие ролики нужно выпускать после выхода игры))