Очередное обновление Alan Wake 2 исправляет проблему с оружием

Alan Wake 2 не так давно исполнился год (и месяц), но он все ещё актуальна благодаря появлению DLC, а также благодаря тому факту, что игра все ещё нуждается в различных обновлениях. Remedy Entertainment недавно опубликовала патч, который решает проблему с одним из видов огнестрельного оружия, присутствующего в видеоигре. Всему виной, похоже, предыдущее обновление, вышедшее 26 ноября.
Проблема была связана именно с дробовиком, который просто исчез и его нельзя было использовать. Поскольку это мощное и поэтому используемое оружие, фанаты сразу заметили проблему. Изначально были найдены способы обойти проблему, но, очевидно, Remedy Entertainment приняла меры, чтобы все решить.
Обновление доступно на ПК (версия 1.2.6), Xbox Series Х/S (номер 1.2.0.6) и на PlayStation 5 (1.200.006). Список исправлений одинаков для каждой платформы – решена проблема исчезновения оружия и, если загрузить сейв, в котором оружие уже пропало, оно появится снова.
Также указывается, что это обновление Alan Wake 2 решает другие небольшие проблемы, которые, однако, не упоминаются.
"Он все ещё актуальна". Как обычно. // Игорь Сергеев
Современные проблемы текстов. В Киберпанке 2077 насчитал около 12 ошибок в текстах и это, видимо, не все // Денис Астафьев
Да просто большинство таких новостных заметок — это гуглоперевод с иностранных сайтов, который никто толком не вычитывает и не исправляет. А что до игр и фильмов, так там объём работы большой, а сроки сдачи маленькие, потому и лепят "перевод" наскоро. // Игорь Сергеев
Наверное, но лучше от этого знания не становится. Я не помню, чтобы в старых классических играх 2010-х годов были какие-либо ошибки 🤷 // Денис Астафьев
Это конкретно беда CD Projekt Red, потому что они мало того, что долго разрабатывали игру, так ещё известно какой она была на релизе в 2020 году // Денис Астафьев
когда русская озвучка кто знает ?
В следующем году
а обищали в 2024
Хорошо, что разрабы не забили сразу на игру, и что-то еще выпускают. У меня во время прохождения с дробовиком все было нормально, но я и проходил почти год назад, последующих обновлений не скачивал, так что не знаю, что там за проблема. В недавних DLC вроде как уже обновленная игра была, но и там все было норм.
Игры стали сложнее, много времени нужно на выявлении ошибок. Чем игроки и занимаются. // Вячеслав Тимофеев