Очередное обновление Alan Wake 2 исправляет проблему с оружием

Alan Wake 2 не так давно исполнился год (и месяц), но он все ещё актуальна благодаря появлению DLC, а также благодаря тому факту, что игра все ещё нуждается в различных обновлениях. Remedy Entertainment недавно опубликовала патч, который решает проблему с одним из видов огнестрельного оружия, присутствующего в видеоигре. Всему виной, похоже, предыдущее обновление, вышедшее 26 ноября.

Проблема была связана именно с дробовиком, который просто исчез и его нельзя было использовать. Поскольку это мощное и поэтому используемое оружие, фанаты сразу заметили проблему. Изначально были найдены способы обойти проблему, но, очевидно, Remedy Entertainment приняла меры, чтобы все решить.

Обновление доступно на ПК (версия 1.2.6), Xbox Series Х/S (номер 1.2.0.6) и на PlayStation 5 (1.200.006). Список исправлений одинаков для каждой платформы – решена проблема исчезновения оружия и, если загрузить сейв, в котором оружие уже пропало, оно появится снова.

Также указывается, что это обновление Alan Wake 2 решает другие небольшие проблемы, которые, однако, не упоминаются.