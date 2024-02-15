От низкополигонального прототипа до атмосферного хоррора: представлен дневник разработчиков Alan Wake 2

Финская студия Remedy Entertainment решила отметить день святого Валентина крайне необычным способом. В отличие от многих других разработчиков, они не стали публиковать валентинки с изображением своих игр, а предложили гораздо более интересный контент. Команда решила поделиться закулисными подробностями разработки самого ожидаемого продолжения хоррора Alan Wake.
С Днем святого Валентина, или, как говорят в Финляндии, hyvää ystävänpäivää! Считайте, что это наше любовное письмо к Alan Wake 2, показывающее, как игра развивалась в процессе разработки.
— написали в Remedy Entertainment.
Как сообщается, представленный ролик изначально не создавался для публичной демонстрации. Remedy показала его на закрытой вечеринке по случаю долгожданного релиза Alan Wake 2, который, к слову, оказался успешным. Таким образом руководство студии хотело отметить вклад каждого сотрудника и актера в трудный, а также очень долгий процесс разработки сиквела.
Теперь же создатели хоррора хотят отблагодарить игроков за поддержку, поэтому публикуют дневник разработчиков в открытый доступ. Этот ролик позволяет в полной мере оценить масштаб производства Alan Wake 2. Игра прошла несколько этапов тестирований раннего прототипа с забавными багами и отсутствующими текстурами, но в итоге превратилась в атмосферную игру с выдающимся визуальным оформлением.