Alan Wake 2 17.10.2023
8.5 464 оценки

Первый геймплей Alan Wake 2 с убийством культистов показали на Summer Game Fest 2023

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Gutsz
Новости

Одним из крупных участников игровой презентации Summer Game Fest стала студия Remedy Entertainment во главе с Сэмом Лейком, который порадовал фанатов Alan Wake. Как и было обещано, во время прямой трансляции ведущий разработчик представил полноценный геймплей сиквела.

В геймплейном отрывке Alan Wake 2 показали момент игры за агента Андерсон, которая расследует убийство и сталкивается с культистами. Как отметил Сэм Лейк, игроки смогут свободно переключаться между двумя главными героями. Вместе с этим контента и сюжетных событий будет разделено поровну, поэтому важные сюжетные повороты вы не пропустите.

События психологического хоррора Alan Wake 2 развернутся в удаленном городке Брайт-Фоллс, который захлестнула целая серия страшных ритуальных убийств. В этом деле пытается разобраться молодая, но амбициозная агент ФБР — Сага Андерсон. Параллельно её историй, игроки увидят мир кошмаров за гранью реальности, где заточен писатель Алан Уэйк. Героям предстоит дать отпор силами тьмы, чтобы вырваться из этого круга ужасов.

Новый мрачный роман Алана Уэйка будет написан уже этой осенью. Релиз Alan Wake 2 состоится 17 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Проект доступен для предзаказа во всех цифровых магазинах.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
SleepyGamer

Мне кажется, или довольно сильно смахивает на ремейки резидентов?

5
Omnia Smirnow

Алан похож на Resident Evil 2 RE.

0
Pravdarub

Ну а что у нас любой хоррор в темноте с фонариком теперь резидент? Второй алан похож на первого. Но да по факту он клон резидента.

2
супер пиявка

очень круто!

0
Newworld_DESTROYER

планку четвертого резика точно не перебьет

-1
ShadowM88

Видно будет.

0
Madiark

Слить Алана черной бабой это очень тупо, эта игра идет в помойку sjw треша

-2
Well-offZin

Ну графика красивая, лишь бы не было так же уныло и однообразно, как в первой части!

-4
монcтр

всё ещё унылый мусор как и первые две hah

-6