По данным аналитика, продажи Alan Wake 2 на консолях в ноябре составили 850 тыс. копий

У нас пока нет официальных данных о продажах, которые Remedy Entertainment может объявить в следующем финансовом периоде, но первые оценки аналитика группы Ampere Пирса Хардинг-Роллса говорят о менее чем 1 миллионе проданных копий Alan Wake 2 за ноябрь на консолях. Очевидно, мы не можем воспринимать их как точные или надежные данные, даже если источник по-прежнему пользуется определенным доверием в контексте анализа рынка.
По данным Хардинг-Роллса, Alan Wake 2 насчитывает 850 000 копий, проданных в ноябре на консолях, или примерно через месяц с момента запуска игры, выпущенной на рынок 27 октября 2023 года.
Это цифра, которая должна относиться только к консолям, которая может измениться, если мы также примем во внимание ПК, где Remedy обычно может рассчитывать на определенную базу фанатов.
«Я думаю, что может быть большой интерес со снижением цен, тогда, возможно, в ближайшем будущем (я полагаю) будут включения в подписку», — написал об этом аналитик. «Следует отметить, что Alan Wake Remastered получила значительную поддержку в период с октября по ноябрь».
Учитывая успех, достигнутый среди критиков и игроков, результат не является отрицательным, но, вероятно, ниже ожиданий.
Лучшее что могла ждать эта игра.
Не сказать что плохая, не качественная и так далее. Но что то не то.
эту игру (артхаус-шиза для не таких как все) с абсолютно рваным геймплеем, облизали на тга, а тому же резику по губам провели.Однако у игры слабые продажи (в отличии от re4) что говорит о том что народ не обманешь.
Катастрофически мало! Игра не федевр, но точно заслуживает куда больше продаж!
Ну сюжет я хз. Искать чёт глубокий смысл и разбирать эту шизу ну нафиг. Хотя начало довольно бодрое и интригует. именно что начало.
Да в принципе никогда игры данной конторы мне и не нравились, пробывал-бросал. Исключение лишь дополнения для первого алана и то там экшон задушил