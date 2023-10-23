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Alan Wake 2 27.10.2023
8.2 599 оценок

Подсчитано, что Alan Wake 2 будет работать в 1080p с высокими настройками и без RT только примерно для 7% игроков на ПК

monk70
Новости

Учитывая высокие системные требования, у подавляющего большинства ПК-игроков возникнут проблемы с запуском Alan Wake 2 на ПК с высоким разрешением и настройками, и, судя по всему, только около 7% из тех, кто принял участие в последнем аппаратном опросе Steam, смогут запустить игру в родном разрешении 1080p, на высоких настройках.

Новое изображение, опубликованное в субреддите PC Master Race несколько часов назад, показывает, что, согласно результатам последнего опроса оборудования Steam, опубликованного в прошлом месяце, только 7,15% игроков на ПК смогут запускать игру в исходном разрешении Full HD с высокими настройками без трассировки лучей, поскольку официальные системные требования игры рекомендовали использовать RTX 4070 или RX 7800XT для разрешения 2160p с DLSS/FSR2 в предустановке «Производительность», которая обеспечивает рендеринг в два раза меньшего разрешения. Для любой другой игры это могло бы показаться безумием, но поскольку Remedy продвигает визуальное качество дальше, чем большинство игр, выпущенных в последнее время, это неудивительно.

В то время как подавляющему большинству игроков на ПК будет сложно запустить игру с высоким разрешением и приличной производительностью, некоторые вообще не смогут запустить Alan Wake 2, поскольку графические процессоры серий GTX 1000 и RX 5000 и старше не поддерживают Mesh Shaders. Судя по всему, действительно похоже, что на следующей неделе у нас будет еще один Crysis, поскольку определенно кажется, что компьютерному оборудованию потребуются годы, чтобы запустить игру со всеми наворотами и полной трассировкой пути.

Alan Wake 2 выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.

-22
73
Комментарии: 73
Ваш комментарий
Сyberpunk

Эй! Ничего страшного, просто обнови свой Комп! Всего хорошего!
ⓒ Тодд.

18
Wing42

Это я себе сохраню на случай важных споров о геймдеве.

1
Listoman

Тут это оправдано, а вот в скамфилде графон 16 года)

0
kolinmah

Прощай, Алан! ))

9
UralGames83Ru

Ремеди, сами себе дали за щеку))

6
tvorog8088

Я пойму если все эти мощности на физику окружения пойдут, разрушаемость ещё лучше чем в Контроле, взаимодействие с предметами, а если на всякие отражения, дымку, свет-тени и прочие украшательства то это полная фигня, меня и графон пятилетней давности полностью устраивает, реалистичная физика предметов гораздо важнее, что бы вообще никаких приколоченных и недеформируемых предметов не было, тогда и на минималках будет интересно играть.

4
Akmal Rj

А ведь по его лицу видно что он смотрит на сис.требования и мягко говоря о*еревает

4
Дима Булдаков

Игра ещё не вышла а разрабы уже похоронили её ,п ха ха ха))))),если честно да и на сра ть на неё. Заслуженную оценку поставил за оптимизацию)))).

3
Озверин

даже на пк за полмиллиона современные игры на максималках кряхтят и фризят.
а тут 7% поиграют на высоких?
Студии вообще оценивают рынок? или им важно только гнаться за технологическими новшествами? как можно дорогую игру на такие узкие ниши выпускать?)
Вопросы риторические.

2
Случайный Игрок

Похоже их самих уже нагнули техно-гиганты, раз они не смотря на очевидный обосрамс, решили всё это внедрить

1
SULIK 712

а какие тогда настройки на приставках?если она в 1080 на высоких без рт на большинстве пк не пойдет

2
caramba1999
2
Dmitry_Quant

Жалкая копия резика

2
Случайный Игрок

Похоже они копают себе яму...

1
U1traMagnum

Нет) они ее уже давно раскопали.

1
A E

чего бухтеть?
просто очередной шедевр "оптимизации".

1
U1traMagnum

Какой оптимизации?) Там ее нет братишка.

1
A E U1traMagnum

если закрыть глаза и представить...

0
Protocol10

На картинке лицо охреневшого геймера, запустившего игру на 3080? )

1
Max P

На 4090 в 20 фпс.

2
U1traMagnum

Да подумаешь 7% люди же фанаты алана вейка и купят новый пк ведь так думаю разрабы. Тут я не давно обновивший пк:

1
Олег Фамилия

Это конечно не статистика эпиг геймс, но думаю там тоже самое и основная масса даже в 1080п не поиграет в этот хлам

1
tvorog8088

Ниже 20 серии её вообще запустить не получиться, из-за новых сеток дирикс 12.

1
Олег Фамилия tvorog8088

Запустить то ее много пользователей смогут, но вопрос стоит ли оно того?)

1
fox nemets

горите в аду больные ублюдки....желаю провала этой помойке!!кто купит ее тот г....овноед классический

0
devildoom

работать иди

-9
Well-offZin devildoom

Он лучше дальше будет сидеть на своей 1050 и ждать оптимизаций под неё, называя всех остальных жертвами маркетинга!

-11
Understanding the Truth Well-offZin

Ну мы то ждём, пока ты ботик за все копии игры заплатишь. "ты же богат"

11
Комментарий удален
Ray Liotta Well-offZin

даже если у тебя есть пк который потянет эту игру, нельзя закрывать глаза на очевидный недостаток, именно из за таких "личностей" как ты разрабы не теряют надежды и выпускают продукт с обосранной оптимизацией, ведь есть альтернативно одаренные люди которые не мамонты

9
agula98

Подсчитано, что после релиза игры примерно 7% сотрудников студии Remedy будут уволены из-за низких продаж проекта

0
tvorog8088

У них у всех игр низкие продажи, они уже привыкли.

1
Max P

Да все 70% !

0
TAPAKAH222

Молодцы! Они одни из немногих, кто сразу говорят, что да, обосрались с оптимизацией (как и многие), а их за правду начали ещё сверху калом поливать. Эх, люди...

0
Олег Фамилия

А где они это сказали?

-1
FrankCecil

"Вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему"

0
Glodus Muspell

Может это бред

0
23hudo

можно смело делить на 10, ведь игра выходит в EGS

0
The Dark Side

Не понял, а на консолях ее выпускать не будут что ли?

0
kotasha

Удачи в продажах с такими требованиями.

0
deusMarshall

Скрытый анонс кулеров UltraRTX8090

0
Олег Фамилия

Ахах че игра окупится то хоть? из 7ми процентов точно не все купят. Оптимизация шлак!!! к сожалению всегда найдутся недалекие, благо их еденицы

-1
A E

не надо обращать внимание на неадекватов

1
jax baron A E

к сожалению по России их тонна.

0
Well-offZin

Игра окупится без проблем, посмотри на игры в топ 10 в Стиме и не задавай глупых вопросов, Контра, Дота, Тим Фортрес и Пабг занимают больше 50% всего онлайна, а они и на 1060 летают, не надо судить всех людей по себе, в мире полно людей, кто сидит на нормальном железе, да даже первая партия 4090 год назад разошлась тиражом в 100к экземпляров всего за месяц!

2
TAPAKAH222

Подождите, но речь только 7 %, которые участвовали в опросе, где "1080p и высокие настройки", которые можно снизить, если что.

0
Олег Фамилия TAPAKAH222

А ну тогда еще меньше чем 7 проц, я то думал что 7 процентов всех геймеров на планете

0
NatanieLzZ

Периодически всегда наступает момент, когда выходят игры, которые требуют только +- новое железо, так как только на нем есть поддержка новых технологий, которые разработчики используют в своих играх. Так было с dx11, так было с появлением пиксельных и вершинных шейдеров, может еще что-то, чего забыл. Зачем ныть?

-1
Well-offZin

Это особая каста людей, нытики и ждуны по жизни, тут таких полно, сидящих на гамне мамонта и ждущих оптимизации под него!

0
Understanding the Truth

Так пускай разработчики не ноют, что игра не окупилась

-1
Max P Well-offZin

RTX 3060/RX 6600 XT нестарые карты и вполне логично,что под них и надо было делать игру, поскольку это сейчас самые доступные по цене карты.

0
Well-offZin Max P

RTX 3060 вышла три года назад и она являлась низкобюджеткой вместе с 3050, 3060ti - 3070ti среднебюджетки, и 3060 в современных реалиях это 1080 разрешение, что и указано в требованиях игры!

0
LIMITRON

Интересно если сейчас так , то какой из суперкомпов науки понадобиться всем игрокам что,-бы запустить GTA 6..

Но я всё равно буду её жать , и поиграю на своей RTX 2060 12gb верии и R5 3600 . пройду сюжет даже в 10 фпс 460p!.. Ps: Глазам больно - терпению довольно

-1
Listoman

Поиграем на полных ультрах)

-2
XeNTRoN

Офигеть сколько еще народу на древних ведрах сидят.Еще и удивляются что у них игры тормозят.

-3