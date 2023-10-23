Подсчитано, что Alan Wake 2 будет работать в 1080p с высокими настройками и без RT только примерно для 7% игроков на ПК

Учитывая высокие системные требования, у подавляющего большинства ПК-игроков возникнут проблемы с запуском Alan Wake 2 на ПК с высоким разрешением и настройками, и, судя по всему, только около 7% из тех, кто принял участие в последнем аппаратном опросе Steam, смогут запустить игру в родном разрешении 1080p, на высоких настройках.
Новое изображение, опубликованное в субреддите PC Master Race несколько часов назад, показывает, что, согласно результатам последнего опроса оборудования Steam, опубликованного в прошлом месяце, только 7,15% игроков на ПК смогут запускать игру в исходном разрешении Full HD с высокими настройками без трассировки лучей, поскольку официальные системные требования игры рекомендовали использовать RTX 4070 или RX 7800XT для разрешения 2160p с DLSS/FSR2 в предустановке «Производительность», которая обеспечивает рендеринг в два раза меньшего разрешения. Для любой другой игры это могло бы показаться безумием, но поскольку Remedy продвигает визуальное качество дальше, чем большинство игр, выпущенных в последнее время, это неудивительно.
В то время как подавляющему большинству игроков на ПК будет сложно запустить игру с высоким разрешением и приличной производительностью, некоторые вообще не смогут запустить Alan Wake 2, поскольку графические процессоры серий GTX 1000 и RX 5000 и старше не поддерживают Mesh Shaders. Судя по всему, действительно похоже, что на следующей неделе у нас будет еще один Crysis, поскольку определенно кажется, что компьютерному оборудованию потребуются годы, чтобы запустить игру со всеми наворотами и полной трассировкой пути.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.
Эй! Ничего страшного, просто обнови свой Комп! Всего хорошего!
ⓒ Тодд.
Это я себе сохраню на случай важных споров о геймдеве.
Тут это оправдано, а вот в скамфилде графон 16 года)
Прощай, Алан! ))
Ремеди, сами себе дали за щеку))
Я пойму если все эти мощности на физику окружения пойдут, разрушаемость ещё лучше чем в Контроле, взаимодействие с предметами, а если на всякие отражения, дымку, свет-тени и прочие украшательства то это полная фигня, меня и графон пятилетней давности полностью устраивает, реалистичная физика предметов гораздо важнее, что бы вообще никаких приколоченных и недеформируемых предметов не было, тогда и на минималках будет интересно играть.
А ведь по его лицу видно что он смотрит на сис.требования и мягко говоря о*еревает
Игра ещё не вышла а разрабы уже похоронили её ,п ха ха ха))))),если честно да и на сра ть на неё. Заслуженную оценку поставил за оптимизацию)))).
даже на пк за полмиллиона современные игры на максималках кряхтят и фризят.
а тут 7% поиграют на высоких?
Студии вообще оценивают рынок? или им важно только гнаться за технологическими новшествами? как можно дорогую игру на такие узкие ниши выпускать?)
Вопросы риторические.
Похоже их самих уже нагнули техно-гиганты, раз они не смотря на очевидный обосрамс, решили всё это внедрить
а какие тогда настройки на приставках?если она в 1080 на высоких без рт на большинстве пк не пойдет
Жалкая копия резика
Похоже они копают себе яму...
Нет) они ее уже давно раскопали.
чего бухтеть?
просто очередной шедевр "оптимизации".
Какой оптимизации?) Там ее нет братишка.
если закрыть глаза и представить...
На картинке лицо охреневшого геймера, запустившего игру на 3080? )
На 4090 в 20 фпс.
Да подумаешь 7% люди же фанаты алана вейка и купят новый пк ведь так думаю разрабы. Тут я не давно обновивший пк:
Это конечно не статистика эпиг геймс, но думаю там тоже самое и основная масса даже в 1080п не поиграет в этот хлам
Ниже 20 серии её вообще запустить не получиться, из-за новых сеток дирикс 12.
Запустить то ее много пользователей смогут, но вопрос стоит ли оно того?)
горите в аду больные ублюдки....желаю провала этой помойке!!кто купит ее тот г....овноед классический
работать иди
Он лучше дальше будет сидеть на своей 1050 и ждать оптимизаций под неё, называя всех остальных жертвами маркетинга!
Ну мы то ждём, пока ты ботик за все копии игры заплатишь. "ты же богат"
даже если у тебя есть пк который потянет эту игру, нельзя закрывать глаза на очевидный недостаток, именно из за таких "личностей" как ты разрабы не теряют надежды и выпускают продукт с обосранной оптимизацией, ведь есть альтернативно одаренные люди которые не мамонты
Подсчитано, что после релиза игры примерно 7% сотрудников студии Remedy будут уволены из-за низких продаж проекта
У них у всех игр низкие продажи, они уже привыкли.
Да все 70% !
Молодцы! Они одни из немногих, кто сразу говорят, что да, обосрались с оптимизацией (как и многие), а их за правду начали ещё сверху калом поливать. Эх, люди...
А где они это сказали?
"Вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему"
Может это бред
можно смело делить на 10, ведь игра выходит в EGS
Не понял, а на консолях ее выпускать не будут что ли?
Удачи в продажах с такими требованиями.
Скрытый анонс кулеров UltraRTX8090
Ахах че игра окупится то хоть? из 7ми процентов точно не все купят. Оптимизация шлак!!! к сожалению всегда найдутся недалекие, благо их еденицы
не надо обращать внимание на неадекватов
к сожалению по России их тонна.
Игра окупится без проблем, посмотри на игры в топ 10 в Стиме и не задавай глупых вопросов, Контра, Дота, Тим Фортрес и Пабг занимают больше 50% всего онлайна, а они и на 1060 летают, не надо судить всех людей по себе, в мире полно людей, кто сидит на нормальном железе, да даже первая партия 4090 год назад разошлась тиражом в 100к экземпляров всего за месяц!
Подождите, но речь только 7 %, которые участвовали в опросе, где "1080p и высокие настройки", которые можно снизить, если что.
А ну тогда еще меньше чем 7 проц, я то думал что 7 процентов всех геймеров на планете
Периодически всегда наступает момент, когда выходят игры, которые требуют только +- новое железо, так как только на нем есть поддержка новых технологий, которые разработчики используют в своих играх. Так было с dx11, так было с появлением пиксельных и вершинных шейдеров, может еще что-то, чего забыл. Зачем ныть?
Это особая каста людей, нытики и ждуны по жизни, тут таких полно, сидящих на гамне мамонта и ждущих оптимизации под него!
Так пускай разработчики не ноют, что игра не окупилась
RTX 3060/RX 6600 XT нестарые карты и вполне логично,что под них и надо было делать игру, поскольку это сейчас самые доступные по цене карты.
RTX 3060 вышла три года назад и она являлась низкобюджеткой вместе с 3050, 3060ti - 3070ti среднебюджетки, и 3060 в современных реалиях это 1080 разрешение, что и указано в требованиях игры!
Интересно если сейчас так , то какой из суперкомпов науки понадобиться всем игрокам что,-бы запустить GTA 6..
Но я всё равно буду её жать , и поиграю на своей RTX 2060 12gb верии и R5 3600 . пройду сюжет даже в 10 фпс 460p!.. Ps: Глазам больно - терпению довольно
Поиграем на полных ультрах)
Офигеть сколько еще народу на древних ведрах сидят.Еще и удивляются что у них игры тормозят.