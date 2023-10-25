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Alan Wake 2 27.10.2023
8 665 оценок

Представлен атмосферный релизный трейлер Alan Wake 2

butcher69

Издательство Epic Games и компания-разработчик Remedy Entertainment выпустили стартовый трейлер игры Alan Wake II в преддверии ее выхода на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Epic Games Store 27 октября.

Авторы опубликовали трейлер раньше срока и поспешили скрыть видео, но это им не совсем удалось — запись трейлера все еще доступна для просмотра.

Серия загадочных ритуальных убийств начинает угрожать маленькому городку Брайт Фоллс, окруженному дикой природой Тихоокеанского Северо-Запада. Сага Андерсона, опытного агента ФБР, начинает свое расследование, чтобы раскрывать тайны этого таинственного происшествия.

В то время как Алан Уэйк, потерянный писатель, находится запертым в кошмарном мире, который находится за пределами нашего собственного, он создает мрачную историю, стремясь изменить реальность вокруг себя и выбраться из этой ужасной тюрьмы.

Андерсон и Уэйк - два разных героя, отправившихся в два отчаянных путешествия в две совершенно разные реальности, но они глубоко связаны между собой на уровне, который ни один из них пока не понимает. Они оказываются в запутанной истории ужасов, где нет места исключительно героям или злодеям, и где каждый может стать жертвой или монстром. Смогут ли они выбраться на свободу и стать теми героями, которыми им предстоит быть?

Стоит напомнить, что высокие системные требования для ПК вызвали гнев игроков. Их попробовали объясняют наличием уникальных технологий, а всю красоту с трассировкой лучей можно увидеть в ролике Nvidia.

-13
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Deveron

Надо было показать трейлер где просеивают владельцев видях

20
Well-offZin

Ну ту по традиции, топы вверху, днище - на днище!

-8
azusuguwa

ребят там денуво будет или нет?

3
Abarmot90

50/50

0
Protocol10

Есть надежда, что нет. Издатель эпики. Предыдущую они издавали AW ремастер, денуво не было, но кто знает...

3
Pahant0Ss

ну вроде Ремеди ни в одну свою игру еще не пихали дуньку, так что скорее нет чем да. Но все возможно...

0
ТвойПапка

Да! 100% Будет Дэнува! У меня больше вопрос по самой игре, первая часть хренью была. Вторая всяка не лучше будет, да и еще с такими системками.

-7
Lex Slim

Эти оленьи маски выглядят как то забавно даже.Люди с новогодней ёлки будто

но никак не пугающе

2
Олег Фамилия

одни трейлеры, будто не видели ничего. Еще за час до выхода трейлер какой покажите

1
Ms_M

так тут ноют, что про игру ничего не известно))

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Они даже трейлер скрыли. Кто то там еще рвался покупать их игру

1
Janekste

Трейлер атмосферный. Вроде как можно ожидать интересного сюжета с крутой режиссурой. Но геймплей походу такое же днище как и в первой части. Опять нам показывают стрельбу под свет фонарика на монстра и уклонение от атак. Анимировано лучше, но общая суть геймплея та же самая, что и раньше. Вообщем перед нами уж точно не та игра, ради которой стоит бежать за новой видеокартой.

1
Lex Slim

Когда первая часть вышла люди бежали за Xbox360 ради неё

0
Krio_ru

Очень скрывают игру. Я могу сказать чушь, но разве обычно обзоры не за несколько дней уже выкатывают? А тут только за день разрешили. Да и разрабы в полном игноре по поводу боязни тех. стороны игры в целом. (А я уверен что не только на пк будет все плачевно). Это прям очень плохие знаки… ОЧЕНЬ

1
Никита Дроздоvv

за день эмбарго спадёт?

0
saa0891

Тут как нельзя подходит фраза ничего не понятно но очень интересно.

Реально игра уже выходит а они нихрена не показали,хочется надеяться что игра выйдет годной,хотя механика со светом как то слабо выглядит а враги какие то слишком жирные,ну посмотрим,первая часть мне нравилась,даже поездки на машине между локациями отлично вписывались.

0
Никита Дроздоvv

еще кстати эмбарго не спало

1
SleepyGamer

Ну так они в этот раз на Resident Evil ориентировались, а там даже рядовые враги достаточно жирные, по крайней мере на хардкоре.

-2
Никита Дроздоvv

видимо можно не ждать хит

-1
Юркец

требование к игре епатен копатен, думаю на средних в фул хд пойдет

0
Kenn1y

Второй персонаж точно был нужен данной вселенной?

0
grendel777

опять в потёмках бродить с фонариком "жук"?

0
prince0

Залейте видео..

-1
worys

У тебя видимо видеокарта ниже 2000 серии нивидии и 6000 амудэ :)

8
prince0 worys

Я зашел когда вероятно видео не залили ещё поэтому оно недоступно было.Так что не умничай лучше если не знаешь что к чему.👊

-6
Taicho prince0

че ты такой серьезный?

3
Комментарий удален
GucciGucci prince0

Никто не любит конечных мудаков, а worys отлично пошутил

1
OnlyWatch

Жесть инфополе про Алана Вейка тут негативное, я так понимаю, большинство все еще сидят на 1660 ultra obosris pro gaymer super?
Хз, чего все так ноют. Игра выглядит атмосферной и крутой, да и подача у Remedy всегда была оригинальной, хоть и на любителя.

-11
Taicho

Все пытаются таким образом занизить ожидания от игры. 2023 год в большинстве случаев разочаровал в плане оптимизации.

-3
SleepyGamer

Так по опубликованным системкам rx 6700 xt или rtx 3070 не хватает для 1080p ультра (при чем даже не rt) без использования апскейлинга. А уж эти карты точно нельзя назвать слабыми - та же TLOU (на которую все плевались из-за оптимизации) вполне нормально шла на 6700 xt в 1440p без всякого fsr (на 3070 были проблемы, но исключительно из-за 8 Гб VRAM).

4
Twiceasniceasguys

Ноем же, что графона нет, вот, завезли. Нет, опять недовольны.

-12
Никита Дроздоvv

графика конечно хорошая но что то мне подсказывает что оптимизация в игре хромает не смотря на то что графика хорошая требования какие-то уж больно высокие я имею в виду что смотря на графику не создается ощущение что игре нужно такое железо из-за этого создается ощущение что у игры нет оптимизации

5
Twiceasniceasguys Никита Дроздоvv

У меня от слова "оптимизация" уже нервный смех.
В 2007 дядьки приходили в магазин дисков и дрожащими голосами спрашивали "У меня видюха 64, у меня Крузис пойдет?" И, получив отрицательный ответ, не ныли, а шли за новой. К слову, для максималок этой игры тогда ВООБЩЕ не было еще подходящих компов. И ничего.
А сейчас народ превратился в жадных бомжей. Ну не тянет твоя 1050 новую игрульку, так понизь настройки или купи новую.
Сами ноете, что прогресса нет, что графон топчется на месте. Вот вам прогресс. И гумно полилось. Аж противно(

0
Lex Slim Twiceasniceasguys

Прогресс только на словах и на бумаге

Мои глаза не видят тут никакого прогресса даже в трейлере: физика и анимации хрень,тормоза даже заметны

6
Никита Дроздоvv Twiceasniceasguys

у меня 3070 выкуси да и ты скоро сам ныть будешь что игра тормозит

0
Listoman Никита Дроздоvv

Да не будет она тормозить, игра работает на 30% быстрее панка, который в свою очередь запускается на лютых вёдрах)

0