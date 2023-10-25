Представлен атмосферный релизный трейлер Alan Wake 2

Издательство Epic Games и компания-разработчик Remedy Entertainment выпустили стартовый трейлер игры Alan Wake II в преддверии ее выхода на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Epic Games Store 27 октября.
Авторы опубликовали трейлер раньше срока и поспешили скрыть видео, но это им не совсем удалось — запись трейлера все еще доступна для просмотра.
Серия загадочных ритуальных убийств начинает угрожать маленькому городку Брайт Фоллс, окруженному дикой природой Тихоокеанского Северо-Запада. Сага Андерсона, опытного агента ФБР, начинает свое расследование, чтобы раскрывать тайны этого таинственного происшествия.
В то время как Алан Уэйк, потерянный писатель, находится запертым в кошмарном мире, который находится за пределами нашего собственного, он создает мрачную историю, стремясь изменить реальность вокруг себя и выбраться из этой ужасной тюрьмы.
Андерсон и Уэйк - два разных героя, отправившихся в два отчаянных путешествия в две совершенно разные реальности, но они глубоко связаны между собой на уровне, который ни один из них пока не понимает. Они оказываются в запутанной истории ужасов, где нет места исключительно героям или злодеям, и где каждый может стать жертвой или монстром. Смогут ли они выбраться на свободу и стать теми героями, которыми им предстоит быть?
Стоит напомнить, что высокие системные требования для ПК вызвали гнев игроков. Их попробовали объясняют наличием уникальных технологий, а всю красоту с трассировкой лучей можно увидеть в ролике Nvidia.
Надо было показать трейлер где просеивают владельцев видях
Ну ту по традиции, топы вверху, днище - на днище!
ребят там денуво будет или нет?
50/50
Есть надежда, что нет. Издатель эпики. Предыдущую они издавали AW ремастер, денуво не было, но кто знает...
ну вроде Ремеди ни в одну свою игру еще не пихали дуньку, так что скорее нет чем да. Но все возможно...
Да! 100% Будет Дэнува! У меня больше вопрос по самой игре, первая часть хренью была. Вторая всяка не лучше будет, да и еще с такими системками.
Эти оленьи маски выглядят как то забавно даже.Люди с новогодней ёлки будто
но никак не пугающе
одни трейлеры, будто не видели ничего. Еще за час до выхода трейлер какой покажите
так тут ноют, что про игру ничего не известно))
Они даже трейлер скрыли. Кто то там еще рвался покупать их игру
Трейлер атмосферный. Вроде как можно ожидать интересного сюжета с крутой режиссурой. Но геймплей походу такое же днище как и в первой части. Опять нам показывают стрельбу под свет фонарика на монстра и уклонение от атак. Анимировано лучше, но общая суть геймплея та же самая, что и раньше. Вообщем перед нами уж точно не та игра, ради которой стоит бежать за новой видеокартой.
Когда первая часть вышла люди бежали за Xbox360 ради неё
Очень скрывают игру. Я могу сказать чушь, но разве обычно обзоры не за несколько дней уже выкатывают? А тут только за день разрешили. Да и разрабы в полном игноре по поводу боязни тех. стороны игры в целом. (А я уверен что не только на пк будет все плачевно). Это прям очень плохие знаки… ОЧЕНЬ
за день эмбарго спадёт?
Тут как нельзя подходит фраза ничего не понятно но очень интересно.
Реально игра уже выходит а они нихрена не показали,хочется надеяться что игра выйдет годной,хотя механика со светом как то слабо выглядит а враги какие то слишком жирные,ну посмотрим,первая часть мне нравилась,даже поездки на машине между локациями отлично вписывались.
еще кстати эмбарго не спало
Ну так они в этот раз на Resident Evil ориентировались, а там даже рядовые враги достаточно жирные, по крайней мере на хардкоре.
видимо можно не ждать хит
требование к игре епатен копатен, думаю на средних в фул хд пойдет
Второй персонаж точно был нужен данной вселенной?
опять в потёмках бродить с фонариком "жук"?
Залейте видео..
У тебя видимо видеокарта ниже 2000 серии нивидии и 6000 амудэ :)
Я зашел когда вероятно видео не залили ещё поэтому оно недоступно было.Так что не умничай лучше если не знаешь что к чему.👊
че ты такой серьезный?
Никто не любит конечных мудаков, а worys отлично пошутил
Жесть инфополе про Алана Вейка тут негативное, я так понимаю, большинство все еще сидят на 1660 ultra obosris pro gaymer super?
Хз, чего все так ноют. Игра выглядит атмосферной и крутой, да и подача у Remedy всегда была оригинальной, хоть и на любителя.
Все пытаются таким образом занизить ожидания от игры. 2023 год в большинстве случаев разочаровал в плане оптимизации.
Так по опубликованным системкам rx 6700 xt или rtx 3070 не хватает для 1080p ультра (при чем даже не rt) без использования апскейлинга. А уж эти карты точно нельзя назвать слабыми - та же TLOU (на которую все плевались из-за оптимизации) вполне нормально шла на 6700 xt в 1440p без всякого fsr (на 3070 были проблемы, но исключительно из-за 8 Гб VRAM).
Ноем же, что графона нет, вот, завезли. Нет, опять недовольны.
графика конечно хорошая но что то мне подсказывает что оптимизация в игре хромает не смотря на то что графика хорошая требования какие-то уж больно высокие я имею в виду что смотря на графику не создается ощущение что игре нужно такое железо из-за этого создается ощущение что у игры нет оптимизации
У меня от слова "оптимизация" уже нервный смех.
В 2007 дядьки приходили в магазин дисков и дрожащими голосами спрашивали "У меня видюха 64, у меня Крузис пойдет?" И, получив отрицательный ответ, не ныли, а шли за новой. К слову, для максималок этой игры тогда ВООБЩЕ не было еще подходящих компов. И ничего.
А сейчас народ превратился в жадных бомжей. Ну не тянет твоя 1050 новую игрульку, так понизь настройки или купи новую.
Сами ноете, что прогресса нет, что графон топчется на месте. Вот вам прогресс. И гумно полилось. Аж противно(
Прогресс только на словах и на бумаге
Мои глаза не видят тут никакого прогресса даже в трейлере: физика и анимации хрень,тормоза даже заметны
у меня 3070 выкуси да и ты скоро сам ныть будешь что игра тормозит
Да не будет она тормозить, игра работает на 30% быстрее панка, который в свою очередь запускается на лютых вёдрах)