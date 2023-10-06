Разработчики Alan Wake 2 рассказали про проблемы при работе с Xbox Series S

Релиз Alan Wake 2 для ПК, PS5 и Xbox Series X / S быстро приближается, и перед запуском директор по связям с общественностью Remedy Томас Пуха поговорил с IGN о том, чего ожидать от режима производительности игры со скоростью 60 кадров в секунду, а также об ограничениях, налагаемых конкретно Series S.
Что касается Series S, Пуха объяснил, что есть две основные проблемы, с которыми консоль сталкиваются разработчики: меньший объем графического процессора и памяти по сравнению с Xbox Series X.
«В Series S процессор практически такой же, как и в Series X, особой разницы нет. Но проблема с графическим процессором. И потом, недостаток памяти — довольно большая проблема. Нам говорят, «эй, ты делаешь компьютерные игры, ты ведь знаешь, как их оптимизировать?». Ну, память на ПК не проблема»
Пуха далее подчеркнул, что оптимизировать Alan Wake 2 для ПК гораздо проще (отчасти потому, что команда имеет в этом большой опыт), но Remedy, тем не менее, приложила огромные усилия, чтобы гарантировать, что Alan Wake 2 будет хорошо работать на Xbox Series S:
«Очевидно, что существует огромная разница в мощности [между Xbox Series X и Series S], поэтому оптимизировать на ПК гораздо проще из-за памяти — и это не значит, что есть один супер-ПК и один более слабый ПК, существует около 300 конфигураций ПК, и поверьте мне, это огромная проблема, но мы выпустили много игр для ПК, так что с этим у нас дела обстоят немного лучше».
«Мы очень усердно работали над тем, чтобы Series S работала со стабильной частотой 30 кадров в секунду и пытались поддерживать хорошее визуальное качество, но если вы хотите увидеть игру в лучшем виде в полной форме следующего поколения, то лучше будет то сделать на устройстве, у которого есть аппаратное обеспечение, позволяющее это сделать».
А типа у видюх память у всех одинаковая по объёму и процы одинаковые тоже,и по частоте и по иным характеристикам?! Если проще,что же тогда жалуются постоянно последние годы на оптимизацию на пк?!
ну да ладно..это же монк..по-любому где то что то да прое.....терял в спешке за новостью.
Для этих дурачков уже стриминг придумали, а они все как и раньше, что им памяти не хватает, скилл подтяните дурачки вам и не столько памяти должно хватать, уже столько всего придумали, что бы проблему с нехваткой памяти решить, столько велосипедов бери любой, не я буду дальше кричать, что мне памяти не хватает )))